Расследования кибератак

Бюро криминальной полиции Литвы проводит досудебные расследования относительно хакерских DDoS-атак (Distributed Denial of Service – отказ в обслуживании).

Как сообщил Департамент полиции, расследования начаты после проведенной в начале декабря международной операции, направленной против пользователей сайтов, которые предоставляют услуги DDoS-атак. В качестве подозреваемых в рамках этих расследований Литовской полицией были допрошены два несовершеннолетних лица. Более подробной информации полиция пока не приводит, чтобы не навредить следствию.

Во время операции, проводившейся Европолом и правоохранительными органами из 13 стран, было задержано в общей сложности 34 человека, в качестве подозреваемых допрошен и предупрежден 101 человек, у них проведены обыски по месту жительства, сообщает BNS. Часть лиц была оштрафована, а их родителям разосланы сообщения о совершенных молодыми людьми предположительно преступных деяниях.

В поле зрения международного правоохранительного сообщества попали и стали подозреваемыми преимущество молодые люди, достигшие совершеннолетия – в возрасте до 20 лет. Задержанные лица подозреваются в том, что платили за инструменты, предназначенные для проверки устойчивости сайтов к DDoS-атакам (англ. stressers и booters), и применяли их для DDoS-атак, которые перегружали интернет-сайты и служебные серверы огромным количеством запросов, в результате чего пользователи не могли к ним подключиться.

Использованные подозреваемыми инструменты являются частью преступных услуг «по аренде DDoS-атак» (DDoS for hire), за которые хакеры платят, чтобы атаковать избранные мишени. Полиция установила, что такие действия являются обычными в среде молодых любителей видеоигр.

Инф. «ЛК»

Метки: DDos -атаки, N51 (1139) 22 декабря, Кибератака