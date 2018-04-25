Расследования об импорте в Литву удобрений «Минудобрений» не будет

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Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы отказывается начать расследование относительно удобрений, импортируемых литовской компанией Agrokoncernas через посредников с российского предприятия «Минудобрения», сообщает новостной портал lrt.lt.

СРФП отказывается начать расследование об импорте в Литву удобрений «Минудобрений» уже второй раз. Более двух недель назад Генпрокуратура распорядилась, чтобы СРФП заново дала оценку имеющемуся материалу.

Как сообщает LRT (Литовское радио и телевидение), принадлежащий лидеру правящих аграриев (Литовского союза крестьян и зеленых, ЛСКЗ) Рамунасу Карбаускису Agrokoncernas и еще восемь литовских компаний импортируют удобрения с компании, принадлежащей включенному в международный санкционный список российскому олигарху Аркадию Ротенбергу.

СРФП в своих выводах указывает, что импортировавшие удобрения российского завода компании не знали о применяющихся к А. Ротенбергу санкциях, а также не знали и о том, кому принадлежит завод удобрений, поэтому основания для начала рсследования нет.

В правоохрану после проведенного журналистского расследования в декабре обратился МИД. Он хотел выяснить, нарушаются ли экономические и другие санкции Евросоюза (ЕС), когда литовское предприятие сотрудничает с российской компанией, которая в санкционном списке не значится, однако в отношении ее владельца такие санкции применяются.

МИД рекомендовал литовским предприятиям воздержаться от поддержания коммерческих связей с предприятиями, владельцы которых значатся «в черных списках».

LRT сообщало, что Agrokoncernas покупает удобрения российской компании «Минудобрения» через посредника в Дубае. Более 80% акций этого предприятия принадлежит А. Ротенбергу — к нему из-за близких связей с российским президентом Владимиром Путиным с 2014 года применяются международные санкции. Правда, сама компания в «черном списке» не значится.

Отдел расследований LRT получил разъяснение Еврокомиссии (ЕК), что автоматически санкции распространяются и на те компании, в которых более половины акций принадлежит лицам из «черного списка». По словам юристов, к которым LRT обратилось за комментариями, это означает, что санкции могут быть применены и к «Минудобрениям».

Agrokoncernas утверждает, что новый договор о покупке удобрений «Минудобрений» был подписан в 2017 году и реализован на стыке 2017-2018 годов, его сумма составляет около 1% годового оборота компании. Литовский концерн также заявил, что не будет далее закупать продукцию «Минудобрений», пока эта компания будет принадлежать А. Ротенбергу.

Недавно литовский премьер Саулюс Сквярнялис, давая объяснения в сейме о связях лидера «аграриев» Р. Карбаускиса с А. Ротенбергом, сказал, что обратился в Департамент госбезопасности с запросом о том, представляет ли политик угрозу для национальной безопасности. В полученном ответе не было данных в пользу того, что Р. Карбаускис представляет угрозу для нацбезопасности.

BNS