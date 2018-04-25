Расследованию по Alstom в Литве наступает на пятки срок давности

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Проводимому в Литве расследованию о взяточничестве в крупном размере французского инженерного гиганта Alstom наступают на пятки сроки давности: по некоторым из расследуемых деяний срок давности уже истек, по другим он может истечь в ближайшие годы.

«В этом досудебном расследовании по части совершенных преступных деяний срок давности уже истек. Сейчас досудебное расследование продолжается относительно вероятно совершенных деяний, срок уголовной ответственности по которым не вышел», — сказала BNS в пятницу пресс-атташе Службы спецрасследований (ССР) Рената Эндружите.

Правоохрана в пятницу сообщила, что продолжает расследование относительно вероятного международного взяточничества в энергетическом секторе — в так называемом «деле Alstom» подозрения пока предъявлены только бывшему руководителю компании Lietuvos energija Римантасу Юозайтису.

Десятилетний срок давности по некоторым расследуемым деяниям может быть уже истекшим или может истечь в следующем году, потому что предположительные преступные случаи взяточничества могли иметь место в 2004-2010 годах. Если срок давности истекает, то расследование прекращается.

Правда, по словам правоохранителей, если совершившее преступление лицо в течение упомянутого периода времени совершает другое преступное деяние, то срок давности может быть продлен.

Правоохрана распространила сообщение о расследовании после того, как несколько недель назад английский суд приговорил к трем годам тюремного заключения сотрудников французской компании Alstom. Они обвинялись в подкупе литовских должностных лиц.

Расследование в Литве — после получения данных от английской правоохраны

ССР утверждает, что в настоящее время ССР организует необходимые следственные действия в Великобритании.

«Также ожидаются ответы по поводу нескольких европейских ордеров на расследование, запрашиваемые которыми документы особенно важны для проводимого досудебного расследования», — указывает в сообщении ССР.

Досудебное расследование относительно вероятного взяточничества в крупном масштабе и подкупа на основании полученных от английских коллег данных ССР начала в 2015 году.

Есть подозрения, что в 2004–2009 годах при осуществлении находившимися тогда в управлении государства компаниями Lietuvos elektrine и Lietuvos energija международных конкурсных закупок большой стоимости могли быть переданы и получены взятки в особо крупном размере.

Конкурсы были связаны со строительством 9-ого блока электростанции Lietuvos elektrine в Электренай, а также с модернизацией Каунасской гидроэлектростанции.

Взятки тогдашним высокопоставленным чиновникам и политикам могли даваться с целью обеспечить победу на конкурсных закупках и бесперебойное проведение проектов в жизнь.

«Данные, собранные во время досудебного расследования, позволяют полагать, что преступные деяния вероятно совершили представители Lietuvos energija, тогдашней Lietuvos elektrine и занимавшие высокие должности в Министерстве экономики лица, а также сотрудники и представители предприятий группы Alstom», — сообщила в пятницу ССР.

ССР утверждает, что расследование в Литве проводилось параллельно с расследованием английского Бюро расследований случаев мошенничества в особо крупных размерах относительно преступных деяний представителей Alstom путем подкупа литовских должностных лиц.

За взятки в Литве осуждены три бывших сотрудника Alstom

В конце декабря английский суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам Alstom и ее подразделения в Швеции за подкуп литовских чиновников.

Английское Бюро расследований случаев мошенничества в особо крупных размерах сообщило, что бывший директор подразделения по международным продажам Alstom Power Николас Рейнолдс в 2009 году договорился о даче взяток сотрудникам Lietuvos elektrine и высокопоставленным чиновникам Литвы. Как сообщается, около 5 млн евро было заплачено с целью получения на конкурсных закупках двух заказов стоимостью 240 млн евро.

За участие в этой схеме признаны виновными бывший директор по развитию бизнеса Alstom Power Джон Венскус и бывший директор по региональным продажам шведского подразделения компании Горан Уикстрём.

Д. Венскус получил 3,5 года лишения свободы, а Г. Уикстрём — два года и семь месяцев лишения свободы.

Компанию Alstom Power, которая в 2016 году признала вину в коррупционной деятельности, суд приговорил к уплате штрафов на общую сумму 18 млн фунтов стерлингов, а также к возмещению ущерба правительству Литвы на сумму почти 11 млн фунтов стерлингов (13 млн евро).

Помимо Lietuvos elektrine компания Alstom за 43 млн евро реконструировала и Каунасскую гидроэлектростанцию.

Литовские чиновники могли получить взяток на 5 млн евро

Новостной портал 15min.lt сообщил, что тогдашние министр экономики Виктор Успасских, вице-министр экономики Аницетас Игнотас, бывший глава компании Lietuvos energija Р. Юозайтис, бывший глава электростанции Lietuvos elektrine Пранас Норейка и еще четыре высокопоставленных энергетика могли получить от Alstom взяток на сумму почти 5 млн евро.

Они могли получить деньги за то, чтобы компания Alstom победила на двух конкурсах на модернизацию электростанции стоимостью 240 млн евро, говорится в материалах расследования, проведенного английским Бюро расследований случаев мошенничества в особо крупных размерах.

В материалах дела, которыми располагает портал 15min.lt, фигурируют фамилии и конкретные суммы, счета и имена посредников. Английское Бюро расследований случаев мошенничества в особо крупных размерах установило, что взятки в Литве получили как минимум девять человек.

Например, 2,75 млн евро могли достаться В. Успасских, А. Игнотасу, Р. Юозайтису и П. Норейке. Кроме того, взятки на сумму 2,33 млн евро, согласно подозрениям, через посредников были даны Викторасу Мякасу — бывшему первому заместителю директора электростанции, Юргису Шапаласу — тогдашнему главному инженеру электростанции, а также бывшему менеджеру электростанции по проектам Альгимантасу Ясинскасу, техническому менеджеру Йонасу Гайдису.

Р. Юозайтис назвал ложью информацию о том, что он фигурирует в английском расследовании как один из главных получателей взяток.

«Насколько мне известно, я там нигде не фигурирую, это все, что я могу прокомментровать», — сказал он порталу.

В деле о взяточничестве зафиксированы три посредника, однако только через двух из них шли деньги. Один из посредников — компания Vilmetrona, сыгравшая важную роль, согласно подозрениям, в даче взяток госчиновникам и энергетикам. За период с 2005 года до февраля 2010 года компания Alstom Power перевела ей 1,855 млн евро, а подразделение Alstom в Швеии — еще 475 тыс. фунтов стерлингов. Единственным акционером и главой компании был Эвалдас Цибульскас.

Английские расследователи выяснили, что деньги Alstom, предположительно предназначенные для взяток, шли и через субподрядчика Alstom Power в проекте модернизации электростанции Lietuvos elektrine — компанию Пранцишкуса Юргутиса Kruonio hidroakumuliacines elektrines statyba. Через нее было переведено в общей сложности 2,74 млн евро.

Английские расследователи утверждают, что В. Успасских на встрече с П. Юргутисом и сейчас уже осужденным представителем Alstom потребовал 15 млн евро, а в противном случае пригрозил остановкой проектов Alstom в Литве. Говорят, что ему могли заплатить 1,53 млн евро.

BNS