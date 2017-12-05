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Рассматривается возможность соединить железной дорогой аэропорты Вильнюса и Каунаса

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 05, 9:00   |   Комментариев: 0

Рассматривается идея соединить железной дорогой Вильнюсский и Каунасский аэропорты и таким образом эффективнее использовать будущую железную дорогу европейской колеи Rail Baltica. Контролируемая государством железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) уже обсудила такую возможность с компанией Lietuvos oro uostai, которая объединяет три международных аэропорта.

“Мы продолжаем дискуссии, что нам нужно сделать, чтобы пассажир, прилетевший в Вильнюсский или Каунасский аэропорт, мог сразу же сесть в поезд и ехать в Панявежис, Вильнюс, Каунас или другой город. Планируя проект Rail Baltica, мы должны принимать во внимание и планы развития аэропортов”, – сказал для пресс-релиза директор Коордиационного департамента Lietuvos gelezinkeliai Арениюс Яцкус.

Сейчас железная дорога Rail Baltica проложена от Каунаса до границы с Польшей. Далее она будет проложена от Каунаса через Панявежис до границы с Латвией, а также между Каунасом и Вильнюсом.

Сейчас из Вильнюса в Каунасский аэропорт и обратно пассажиров перевозят только автобусы литовского предприятия Ollex.

BNS

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