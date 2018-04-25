Растет число туристов

🔊 Воспроизвести

В первом полугодии этого года столицу Литвы Вильнюс посетило на 8% больше гостей, чем в прошлом году, а количество их ночевок выросло на 6,5% и достигло почти полумиллиона, сообщило агентство по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius.

По данным Департамента статистики, в первом полугодии в столицу прибыли и воспользовались услугами гостиничного сектора 536,9 тыс. гостей. 80% их были иностранцами (429,7 тыс.) – на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего туристов было из Республики Беларусь, Польши, России, Германии и Латвии.

Интенсивно росло число гостей из Германии (увеличилось на 33%), далее следовали британцы (на 20,3% больше) россияне (12,9%), туристы из Латвии (на 12,1%), Польши (на 12,1%). Однако число гостей из Беларуси сократилось на 13,8%. По данным на конец июня в Вильнюсе было 70 гостиниц с 5,6 тыс. номерами и около 11,8 тыс. со спальными местами, заполненность номеров в этом году составила 62,9%.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt