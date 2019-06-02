Растет спрос на гостиницы

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В литовских гостиницах в первом квартале этого года остановилось 663,4 тыс. гостей — на 10,8% больше, чем в январе-марте 2018 года. Число ночевок в них за год увеличилось на 9,3% до 1,435 млн, один турист провел в гостинице в среднем 2,2 ночи.

Число зарубежных гостей в литовских гостиницах в этом году возросло на 5,4% до 287,8 тыс., число жителей Литвы — на 15,4% до 375,6 тыс., сообщил Департамент статистики.

Больше всего туристов в гостиницах было из России — 31,1 тыс., или 13,2% всех зарубежных посетителей. Всего туристов из соседних с Литвой стран (Беларуси, Латвии, Польши, России) было 108,6 тыс., или 45,9% всех посетителей. Число туристов из стран Евросоюза за год увеличилось на 3,4% до 129,9 тыс.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ