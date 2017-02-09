Растут цены на овощи и фрукты

Поскольку из-за плохой погоды в Испании ощущается нехватка овощей, в торговых центрах некоторых стран Европы ограничивают торговлю ими. Дорожают импортируемые овощи и в Литве.

Одна из импортирующих овощи компаний сообщила, что дорожают помидоры, салат, огурцы, баклажаны, сладкий перец и кабачки, а салат айсберг компания уже не импортирует. Между тем в одной из крупнейших сетей супермаркетов Maxima нехватки овощей не ощущается, а в сети Rimi цена на некоторые импортируемые овощи с начала года выросла в среднем на 50%.

«В последнее время погода в Испании очень плохая. Сейчас немного улучшилась, но ночи остаются холодными. В Испании мы в основном закупаем помидоры и сладкий перец. Мы ощущаем нехватку продуктов. Такая тенденция и с другими овощами из Испании – кабачками, баклажанами и огурцами, но помидоры и сладкий перец – наши основные позиции», – сказала BNS менеджер по закупкам каунасской компании Kauno vaisių ir darzovių prekyba Гедре Микутавичюте.

По ее словам, сейчас цены на импортируемые из Испании овощи выросли приблизительно на 20-30% по сравнению с концом 2016 года. Kauno vaisių ir darzovių prekyba сейчас не импортирует из Испании салат айсберг, поскольку из-за снижения предложения цена на него стала слишком высокой.

Kauno vaisių ir darzovių prekyba – один из крупнейших импортеров и экспортеров овощей и фруктов в Литве. Около 70% импортируемой продукции экспортируется в Беларусь и другие соседние страны.

Представитель по связям с общественностью сети супермаркетов Rimi Гедре Бяльските сообщила BNS, что из-за плохой погоды в Испании и Италии прекратились поставки овощей, поэтому цена на некоторые несезонные овощи с начала года поднялась в среднем почти на 50%.

Она добавила, что сейчас альтернативой испанской продукции могут послужить турецкие овощи, однако они часто не отвечают требованиям качества, поэтому Rimi их не импортирует.

Руководитель по вопросам коммуникации владеющей сетью Maxima компании Maxima LT Рената Данте сказала, что в сети их супермаркетов нет нехватки в овощах, поскольку компания позаботилась об альтернативных поставщиках.

Юго-восточная Испания в зимний период становится одним из основных поставщиков овощей в Европе, однако последние наводнения, дождь и холода сократили урожай.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N6 (1146) 9 февраля, дефицит, Испания, нехватка, овощи, плохая погода, рост цен, фрукты