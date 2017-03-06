  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.06 Текущий номер: N9 (1149) 2 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Расходы Литвы на социальную защиту – одни из самых низких в ЕС, сообщает Евростат

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 06, 14:18   |   Комментариев: 0

Расходы правительства Литвы на социальную защиту в 2015 году были одними из самых низких среди 28-и стран – членов Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.

В 2015 году Литва выделила на соцзащиту 11,1% ВВП, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата. Расходы на соцзащиту были ниже только в Ирландии (9,6% ВВП).

Латвия и Эстония выделила на эту сферу в позапрошлом году соответственно 11,5% и 12,95 ВВП, а во всем ЕС этот показатель составлял 19,2% ВВП.

Расходы правительства Литвы в 2015 году также были одними из самых небольших в ЕС и составляли 35,1% ВВП. Меньше расходы правительства были только в Ирландии (29,4% ВВП). В Латвии и Эстонии этот показатель был 37,1% и 40,3% ВВП соответственно, а во всем ЕС – в среднем 48,5% ВВП.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿