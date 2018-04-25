Расходы на исследования и развитие в Литве – одни из самых низких в ЕС

🔊 Воспроизвести

Расходы на исследования и развитие в Литве 2017 году были одними из самых низких среди 28 стран-членов Евросоюза.

В прошлом году эти расходы в Литве составили 372 млн евро, или 0,88% внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.

Меньше Литвы средств на эти цели выделяли Хорватия (0,86% ВВП), Болгария (0,75% ВВП) ,Кипр (0,56%), Мальта (0,55%), Латвия (0,51%) и Румыния (0,5%).

В Эстонии этот показатель составил 1,29%, во всем ЕС – 2,07% ВВП. Больше всего на исследовательские нужды выделяли Швеция (3,33%), Австрия (3,16%) и Дания (3,06%).

36% всех расходов на исследования и развитие в Литве в 2017 году направлялось в сектор высшего образования, еще 36% — в бизнес, а 28% — в общественный сектор.

BNS