Расходы на покупку жилья в этом году выросли в Литве на 15,6%

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В Литве в первом квартале этого года на приобретение жилья было потрачено 440 млн евро — на 15,6% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил Реестровый центр.

В дающем почти половину всего оборота рынка жилья Вильнюсе рост цен на квартиры составил почти 5%. В столице квартиры в новостройках в первом квартале года по сравнению с январем — мартом 2018 года подорожали на 4,6% до 1655,7 евро за кв. метр. Квартиры на вторичном рынке подорожали на 4,8% до 1450,1 евро за кв. метр.

В сегменте жилых домов кривые цен в столице отличались. За дома нового строительства в начале этого года покупатели платили по 920,2 евро за кв. м или на 10,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, за старые дома — в среднем по 1048 евро за кв м или на 20,8% больше.

В других крупных городах (за исключением Вильнюса) ростом цен отличался сегмент квартир в новостройках. Здесь покупатели в этом году платили за 1 кв м в среднем по 1240,5 евро – на 22,9% дороже, чем в первом квартале прошлого года. Больше всего на рост цен на квартиры в новых домах повлиял Каунас, где цены повысились на одну четверть до 1220 евро за кв м. Похожие результаты зафиксированы и в Клайпеде, где цены на квартиры в новостройках выросли на 17,2% до 1336 евро за кв м.

Цены на квартиры на вторичном рынке в других крупных городах страны росли умереннее — за год они повысились на 3,5 % и составляли примерно 848 евро за кв м.

Средние цены на жилые дома в других крупных городах (за исключением Вильнюса) тоже повышались. Новые дома за год подорожали больше, чем на одну пятую, до 810 евро за кв метр, а старые дома — на 12,3% до 625,6 евро за кв м.

BNS