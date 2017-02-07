Ратификация договора о статусе военнослужащих США будет политическим сигналом – советник президента

Советник президента Литвы Живиле Шатунене говорит, что срочная ратификация договора между Литвой и Соединёнными Штатами Америки относительно статуса военнослужащих США в Литве будет политическим сигналом о готовности страны принять их.

“Мы хотим послать очень чёткий политический сигнал, что сделали всё, что готовы в правовом и иных аспектах к приёму военнослужащих США, когда они будут готовы прибыть в Литву, находиться здесь длительное время. По правде, у нас уже есть (военнослужащие США) и сейчас, но их не очень много, всего лишь ротационная американская рота. Но, разумеется, мы рассчитываем на значительно более интенсивное сотрудничество, чем больше, тем лучше”, – сказала во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas гл. советник президента по вопросам национальной безопасности Ж.Шатунене.

Как сообщалось в понедельник, президент Даля Грибаускайте упомянутое соглашение представила Сейме для обсуждения в особо срочном порядке. По словам советника, не исключено, что документ будет ратифицирован на внеочередной сессии парламента, которая начнётся 14 февраля.

Данный договор 17 января подписали министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл. Договор вступает в силу после его ратификации.

Согласно данному договору американцам предоставляется право судить своих совершивших преступления военнослужащих, при этом предусматривается оговорка, что в исключительно важных случаях Литва может перенять такие дела под свою юрисдикцию. Соглашение также предусматривает право США на использование определённых военных объектов, хотя они и остаются в собственности Литвы.

Аналогичные договоры о сотрудничестве с США в 2017 г. подписали Латвия и Эстония.

BNS