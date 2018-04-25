Раз в месяц музеи будут бесплатно принимать посетителей

С начала следующего года в последнее воскресенье каждого месяца все жители смогут бесплатно посещать постоянные экспозиции музеев. Министр культуры Лиана Руоките-Йонссон утвердила модель бесплатного посещения музеев и концепцию ее осуществления, сообщает Министерство культуры.

«В этом году мы начали применять модель бесплатного посещения музеев для школьников, а с 2019 года 12 раз в году музеи смогут посетить все желающие», — сказала министр культуры.

С 2019 года модель бесплатного посещения музея будет применяться в национальных и республиканских музеях, которые находятся в подчинении в Министерства культуры. Музеи, которые в настоящее время не работают по воскресеньям, с 2019 года в последнее воскресенье каждого месяца должны будут также бесплатно открывать двери для посетителей.

Бесплатное посещение музеев будет финансироваться на средства бюджета.

l24.lt