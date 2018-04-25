Разделяй и перерабатывай

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Министерство окружающей среды Литвы рассматривает возможность введения штрафов для муниципалитетов, которые не установили контейнеры для пищевых отходов, сообщает LRT.

«Раздельный сбор мусора, я думаю, реально начнется, возможно, только с начала лета. Для этого нужно соответствующим образом подготовиться, на сегодняшний день нет абсолютно никаких мощностей», — сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Валдас Йодис.

При этом в Министерстве окружающей среды считают, что муниципалитеты несут ответственность за сбор пищевых отходов.

«Министерство окружающей среды рассматривает возможность наложения штрафов. Контейнеры должны быть предоставлены жителям бесплатно, поэтому муниципалитеты не могут взимать за это налоги, но сборка, обработка и другие вещи уже будут точно зависеть от муниципалитетов», — сказала руководитель группы Министерства окружающей среды по стратегии в сфере переработки отходов Агне Багочюте.

С 2024 года все страны Европейского союза обязаны собирать биоразлагаемые и пищевые отходы и обрабатывать их. По данным Министерства окружающей среды Литвы, муниципалитеты должны были сделать это к началу года, чтобы к предусмотренному времени жители привыкли сортировать мусор.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ