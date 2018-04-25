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VIII Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» пройдет в Минске с 20 сентября по 16 октября под слоганом «Разгерметизация». 9 крупнейших театральных постановок современности пройдут в рамках международной программы, 10 лучших белорусских спектаклей будут показаны в одном шоукейсе Belarus Open, а «Школа ТЕАРТа» научит «слышать, видеть и говорить».

Организаторы Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»: Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Форум проходит при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Минского городского исполнительного комитета.

Крупнейший театральный форум Беларуси традиционно состоит из трех секций: Международной программы, шоукейса Belarus Open и образовательной платформы «Школа ТЕАРТа». Среди стран-участниц этого года – коллективы из Беларуси, Южной Кореи, Франции, Финляндии, Вьетнама, Литвы, Латвии, Польши, Бельгии и России.

ФОРУМ ОТКРОЕТ ШОУКЕЙС BELARUS OPEN

Фестиваль начнется со спектаклей шоукейса Belarus Open, который пройдет с 20 по 24 сентября. В этом году на участие в программе было подано 35 заявок от театральных коллективов со всей страны. Из них театральным критиком, куратором Людмилой Громыко были выбраны лучшие постановки последних лет. В одной программе собраны работы как самых ярких молодых режиссеров Беларуси: Дмитрия Богославского, Евгения Корняга, Александра Марченко, Юры Дивакова и Александра Янушкевича, так и постановки старшего режиссерского поколения – Николая Пинигина и Алексея Лелявского, Саулюса Варнаса и Александра Козака.

Откроет Belarus Open новая версия «Ревизора» в режиссуре художественного руководителя театра имени Янки Купалы Николая Пинигина и его ученика Дмитрия Тишко. Специально для постановки пьеса Николая Гоголя была переведена на трасянку (перевод – Мария Пушкина), а над сценографией поработал литовский театральный художник Мариус Яцковскис, который запомнился белорусам по предыдущему тандему с Николаем Пинигиным – спектаклю «Чайка». Еще одну адаптацию классической пьесы – «Mann ist mann» Бертольта Брехта – представит режиссер Алексей Лелявский. Спектакль Белорусского государственного театра кукол вслед за создателем «эпического театра» заверяет: «Сегодня здесь будет человек переделан весь — разобран и собран, без лишних затей, как машина из старых запасных частей, не утратив при этом совсем ничего».

Шоукейс традиционно собирает лучшие постановки со всей Беларуси: 21 сентября Брестский театр кукол покажет «Новую землю» Якуба Коласа в режиссуре Александра Янушкевича, а 23 сентября Брестский академический театр драмы – авторский моноспектакль лидера этно-трио «Троица» Ивана Кирчука «Дорожка моя», созданный по материалам белорусского фольклора (постановка Александра Козака). Также 23 сентября внезапно наступит «Июль» – моноспектакль Могилевского областного драматического театра. Одну из ключевых пьес в драматургии Ивана Вырыпаева срежиссировал Саулюс Варнас.

В этом году в белорусской программе две работы режиссера Евгения Корняга – «Сестры Грайи» и «Бетон». Каждый спектакль этого постановщика уникален: являясь автором идеи, работая в жанре физического театра, создавая спектакль в процессе работы с актерами, Евгений Корняг предлагает зрителю свой театр. «Сестры Грайи» – спектакль без слов Минского областного театра кукол «Батлейка» создан на основе мифа о трех древнегреческих богинях Форкидах, живущих на границе страны смерти. А миф об Орфее и Эвридике вдохновил режиссера на спектакль «Бетон» (Республиканский театр белорусской драматургии), в звучании которого Евгений Корняг находит одиночество современного человека, закованного в бетонные стены города. Оба спектакля покажут 22 сентября.

22 сентября пьеса-лауреат «Золотой Маски» в категории «Лучшая работа драматурга», «Человек из Подольска», перенесет зрителей из Минска прямиком в московское отделение полиции. Драматургический дебют известного российского прозаика Андрея Данилова поставил на сцене Белорусского государственного молодежного театра Дмитрий Богославский – режиссер, актер, автор, который сам является представителем «новодрамовского» поколения.

Отбор в программу Belarus Open прошли и два независимых спектакля. В рамках нового проекта «ТОК» Центром визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» были созданы постановки по пьесам драматурга Андрея Иванова – «С училища» и «Крестовыйпоходдетей». Пьеса «С училища» в этом году была номинирована на Российскую Национальную театральную Премию «Золотая Маска» в категории «Лучшая работа драматурга». 22 сентября спектакль Александра Марченко расскажет, что бывает, когда жизнь «золотой молодежи» пересекается с реальностью обыкновенной девушки из ПТУ.

23 сентября – «Крестовыйпоходдетей», созданный самым экстравагантным режиссером современности Юрой Диваковым. В спектакле реальная средневековая история о крестовом походе детей превращается в размышление над взрослением человека, где первый самостоятельный выбор – это решение уйти в неизвестность.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА СТАРТУЕТ 25 СЕНТЯБРЯ

Международная программа откроется спектаклем «Свадьба» – современной адаптацией пьесы Бертольта Брехта в режиссуре Оскараса Коршуноваса. Для литовского режиссера это будет уже пятый приезд на «ТЕАРТ», и он обещает стать незабываемым для театрального зрителя: ведь в зависимости от города, принимающего «Свадьбу» «ОКТ/Вильнюсского городского театра», меняются культурные акценты в спектакле. Так, например, в Петербурге брехтовскую невесту отдавали под песни ДДТ и шутки про разводные мосты. Белорусская версия «Свадьбы» – 25 и 26 сентября на сцене Республиканского театра белорусской драматургии.

Еще один постоянный гость «ТЕАРТа» – Тимофей Кулябин, известный зрителю по спектаклям-многократным-номинантам на «Золотую Маску» – «Иванов» и «Онегин». Постановка «Три сестры» Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел» – настоящий парад жанров, где можно встретить черты черной комедии, психологической драмы и триллера. Особую атмосферу создаст исполнение ролей на языке жестов: теперь герои Чехова друг друга не слышат «по-настоящему». Увидеть спектакль-обладатель Специального приза жюри драматического театра и театра кукол «За выдающийся актерский ансамбль» («Золотая Маска-2017») можно 6 и 7 октября на площадке Дворца культуры «МАЗ».

«ТЕАРТ-2018» – это сразу три хореографических спектакля для поклонников танцевального жанра. 30 сентября южнокорейский театр современного танца «Модерн Тэйбл» покажет «Даркнесс Пумбу» – постановку о бродячих музыкантах. Через печаль, отчаянье, радость и веру сеульская труппа в традиционном корейском танце расскажет о далекой и неведомой для нас культуре. Два спектакля привезет Польский театр танца из Познани. 8 октября на сцене Центрального Дома офицеров – постановка известнейшего норвежского хореографа, режиссера и Члена гильдии писателей Норвегии Джо Стремгена. Спектакль «Czterdzieści» («40») многослойный: он одновременно рассказывает судьбу женщины, отмечающей четвертый десяток, историю целой страны и Познаньского театра танца. А 9 октября спектакль «Жатва» в постановке Игоря Гошковского и хореографии Ивоны Пасиньской окунет зрителей в пасторальную жизнь. Все в спектакле – и хореография, и музыка – говорят о вечной связи хлебного зерна и земли, мужчины и женщины, лидера и общества и, наконец, жизни и смерти.

«ТЕАРТ» приглашает оценить классическую историю трех мушкетеров в неклассическом исполнении. Заснувшие во Франции XVII века, Атос, Портос и Арамис проснулись в наши дни, в Вене. Однако в нашем веке порядки не поменялись. Только вместо бюргеров и королевских особ – пограничники, политики, беженцы и бизнесмены. Существенное место в музыкальном мокьюментари отведено видеоматериалам, документально отражающим реальное путешествие мушкетеров по современным странам Центральной и Восточной Европы. «Три мушкетера. К востоку от Вены» театра «Клокрикетеатерн» (Хельсинки, Финляндия) и театра «На улице Гертрудес» (Рига, Латвия) в режиссуре Вальтерса Силиса пройдет 1 октября.

Легендарный финский режиссер Кристиан Смедс в Минске! 4 октября в рамках Форума пройдет показ спектакля «Просто киносъемка» Национального театра Финляндии. Лауреат крупнейшей театральной премии – «Европа – театру» – создал постановку-признание в любви к киноискусству и пригласил для ее исполнения ведущих актёров из Венгрии и Эстонии – Аннамарию Ланг и Юхана Ульфсака. Актеры говорят о кино, показывают сцены из фильмов, но все это – лишь игра на фоне разбросанного попкорна.

Продолжат программу спектакли-участники Авиньонского театрального фестиваля. 11 октября бельгийский режиссер Анн-Сесиль Вандалем продемонстрирует зрителям политический триллер «Арктика» (Дас Фройляйн Компани, Национальный театр Бельгии и Национальный театр Одеон (Париж, Франция), где язык кино используется для создания эффекта путешествия в 2025 год. Шестеро пассажиров круизного лайнера оказываются втянутыми в политический заговор, и все, что им остается, это попытаться распутать его и выбраться из ледяной ловушки.

Второй «авиньонский» спектакль «Сайгон» Театральной компании «Лез Омз Аппроксиматиф» покажут 15 октября. Созданный в копродукции французских Национального театра в Страсбурге, Национального театра Одеон, Авиньонского фестиваля и Вьетнама, он расскажет истории «иностранных вьетнамцев», начавших новую жизнь во Франции, где все оказалось куда прозаичнее, чем им мечталось. Действие спектакля разворачивается в ресторанчике, от которого так и веет ностальгией: несмотря на то, что он расположен в современной Франции, его атмосфера близка той, которая царила в ресторанах Сайгона в 50-х гг. XX века.

Закрытие фестиваля – «ТЕАРТ. Разгеметизация» – состоится 16 октября в культурном инкубаторе «ОК16». Актеры и продюсеры, сценографы и режиссеры – все действующие и причастные лица соберутся вместе на закрытии «ТЕАРТа», чтобы нарушить герметичность собственных границ и найти общее. Подробнее о мероприятии, а также о программе «Школы ТЕАРТа» мы будем рассказывать в течение ближайшего времени. Следите за информацией на teart.by.

Билеты на самые яркие спектакли этой осени уже доступны на сайте teart.by, а в ближайшее время поступят в продажу в кассы и на сайты bycard.by, kupalauski.by, smsbilet.by.