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Разговор Р. Тиллерсона с Л. Линкявичюсом: США видят усилия Литвы по повышению безопасности

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 03, 12:00   |   Комментариев: 0

Вашингтон видит усилия Литвы по повышению своей безопасности и безопасности всего региона, говорит госсекретарь США Рекс Тиллерсон, у которого в четверг состоялась телефонная беседа с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

“Госсекретарь США отметил, что вклад Литвы в повышение своей безопасности, а тем самым – и безопасности всего региона прекрасно видят и ценят в Вашингтоне, выделил усилия Литвы и проделанную ею работу в области энергетической безопасности, а также в предоставлении помощи на Украине, в сотрудничестве с США в Афганистане и Ираке”, – говорится в сообщении МИД Литвы.

Во время беседы госсекретарь США пригласил Л. Линкявичюса в ближайшее время встретиться в Вашингтоне, а также принять участие во встрече коалиции по борьбе с группировкой “Исламское государство” на уровне министров.

BNS

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