Различия в ценах на товары в Литве и других странах ЕС не столь велики (ГСЗПП)

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Министерство юстиции и Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП), которые провели в Литве и других странах Европейского союза анализ цен на непродовольственные товары, заявили, что различия не очень значительные.

«Колебания цен не очень высокие и резкие, причём в одних местах цены ниже, в других — выше, чем в других местах. Но можно сказать, что ценовые различия будут выше, если сравнивать фактические физические магазины, и принимать во внимание влияние скидок и продаж», — утверждала на пресс-конференции в пятницу директор службы Неринга Ульбайте.

По словам вице-министра юстиции Ирмы Гуджюнайте, результаты исследования соответствуют данным Евростата за предыдущий год, согласно которым уровень цен на одежду и обувь в Литве составляет 105% среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС).

«По сравнению с одними странами разница в цене выше, например, цены на одежду ниже в Испании или Португалии, а в Бельгии значительно дешевле обувь. Но есть страны, где ценовые различия ниже. У каждой страны ЕС разный уровень цен, но мы видим, что в Литве он в среднем выше, чем в других странах», — сказала И.Гуджюнайте.

Вице-министр сказала, что считает, что трейдеры отреагируют на результаты этого исследования, и что одежда или обувь станут литовским покупателям более доступными.

Портал Pricer.lt 7 августа провёл по заказу Министерства юстиции и ГСЗПП исследование, в ходе которого в 12 разных стран ЕС сравнил цены на 60 различных непродовольственных товаров. Информация о ценах на товары собиралась в интернет-магазинах. Цены на товары оценивались без учёта налога на добавленную стоимость, цены фиксировались без скидок и акций.

По утверждению Н.Ульбайте, установлено, что цены на одежду и обувь в проанализированных странах ЕС различаются в среднем на 27%. Цены на бытовую технику сравнивались только в трёх странах Балтии и Польше.

BNS