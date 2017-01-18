Разнообразие форм обучения

Две столичные школы получили право на получение статуса «удлиненной» гимназии: средняя школа им. Владислава Сырокомли – гимназии с гуманитарным уклоном, а средняя школа им. Иоахима Лелевеля – с инженерным уклоном. В конце 2016 года обе средние школы получили аккредитацию, сообщает Вильнюсская мэрия.

Вильнюсское городское самоуправление еще в сентябре обратилось в Министерство образования и науки Литвы с просьбой об аккредитации программы среднего образования в польской вильнюсской средней школе им. Владислава Сырокомли. Школа после успешной аккредитации, как это и предусмотрено планом преобразования сети вильнюсских общеобразовательных школ, получает статус «удлиненной» гимназии с учебной программой по гуманитарному направлению.

Самоуправление, подавая в министерство заявку об аккредитации программы среднего образования данного учреждения, осуществило шаги согласно плану преобразования сети общеобразовательных школ, в котором было предусмотрено преобразование вильнюсской средней школы им. Владислава Сырокомли в «удлиненную» гимназию, реализующую образовательную программу гуманитарного направления. После аккредитации школы она получила возможность формировать классы с 1 по 12-й.

В этом учебном году в средней школе им. Владислава Сырокомли учатся 822 ученика. В процессе реализации программы художественного и культурного образования у учеников развиваются художественные способности, повышается культурное самосознание, формируются личные, социальные и культурные качества, такие как уверенность в своих силах и самоуважение, самовыражение, творческие способности, навыки командной работы, межкультурное понимание и т. д.

Самоуправление также поддержало стремление инженерной школы им. Иоахима Лелевеля – к реорганизации из средней школы в «удлиненную» гимназию. Еще прошлым летом Совет самоуправления принял решение об изменении наименования школы: вильнюсскую среднюю школу им. И. Лелевеля переименовать в вильнюсскую инженерную школу им. И. Лелевеля. В прошлом году на комплексную реновацию здания школы (ул. Минтес, 3) самоуправление из своего бюджета выделило средства в размере 2,3 млн евро.

После аккредитации инженерная школа станет первой и, возможно, единственной в Литве гимназией со специализированным уклоном обучения, в которой преподавание ведется на польском и русском языках. В гимназии смогут учиться все желающие дети, у которых имеются потребности в специальном образовании, благодаря особым способностям к математике, естественным наукам, технологиям и инженерному творчеству.

В этом учебном году в вильнюсской инженерной школе им. И. Лелевеля учатся 464 ученика: в классах с польским языком обучения – 326 учеников, с русским – около 140. У учеников этой школы развивают критическое мышление, способности к усвоению основ технических и технологических процессов, стремления к исследованию и анализу окружающей среды, познанию природы, развитию научного мировоззрения, проведению лабораторных исследований.

«Гимназии такого типа со специализированными направлениями обучения будут способствовать достижению разнообразия в сфере образования в Вильнюсе», — отметил заместитель мэра Валдас Бянкунскас.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, Вильнюс, обучение, средняя школа им. Владислава Сырокомли, школа им. Иоахима Лелевеля, школы