Разобранную ветку придется восстановить

Министр сообщений Рокас Масюлис уверяет, что у приступившего к работе в конце прошлого года правительства не было времени и возможностей избежать назначенного Еврокомиссией штрафа литовской железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai (LG) в размере 28 млн евро. Спикер Сейма Викторас Пранцкетис считает, что LG должна будет восстановить участок путей, ведущих в Латвию.

«Это дело уже давно должно было быть закончено, оно продолжалось с 2008 года, так что у этого правительство действительно не было ни времени, ни возможностей разрешить это дело, весь материал, все исследования были давно проведены до назначения правительства», – сказал Масюлис журналистам.

На вопрос, могло ли решение ЕК быть другим, если бы Литва разделила виды деятельности LG (на инфраструктуру и грузоперевозки), министр ответил, что не стоит дискутировать о том, «что было бы, если бы было».

«В контексте этого дела мы не рассматривали, что предприятие может быть разделено на части, потому что в Европе имеется множество предприятий, которые действуют по такому принципу», – отметил Масюлис.

Штраф он назвал последствием «неразумной и агрессивной» политики бывшего руководства железных дорог.

Вице-министр сообщений Ричардас Дягутис подчеркнул, что принятое в 2008 году решение о закрытии ж/д ветки в Реньге из-за ее аварийного состояния было логичным и объективным, так как есть еще две ж/д смычки из Литвы в Латвию. По его словам, восстановление участка ж/д путей – это «вопрос дальнейшей дискуссии».

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис в эфире радиостанции Žinių radijas сказал, что весной «мы уже знали, что этот штраф может быть назначен».

Он также заявил, что LG должна будет восстановить участок путей, ведущих в Латвию.

«Восстановить его мы, очевидно, все равно будем должны», — сказал спикер парламента.

По его словам, восстановление ж/д ветки может быть дешевле, чем платить штраф.

Спикер сомневается в том, что спустя десять лет после разбора путей можно будет привлечь к личной ответственности политиков, принявших тогда эти решения.

Когда Масюлиса переспросили, было ли известно о штрафе с весны, он ушел от прямого ответа.

«Мне бы не хотелось сейчас спекулировать или дискутировать подробно, что могло быть назначено или как могло быть назначено, потому что вопрос немалой частью юридический, так что любые мои рассуждения могут быть использованы против интересов нашего государства, поэтому я хочу использовать эти два месяца для того, чтобы сосредоточиться и проанализировать ситуацию», – сказал министр.

Масюлис также не раскрывает, планируется ли судиться по поводу штрафа в Суде Евросоюза общей юрисдикции.

«Мы должны изучить полученный документ с юридической стороны, на следующей неделе приезжает в Литву и сама комиссар, мы будем говорить с ней о деле и решать, как поступить дальше, у нас два месяца, так что мне бы не хотелось спешить», – сказал министр.

ЕК оштрафовала LG почти на 28 млн евро за то, что предприятие незаконно ограничило конкуренцию, когда в 2008 году разобрало железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литва также обязана исправить нарушение.

Вопрос о том, будет ли Латвия требовать у Литвы компенсации за неполученную прибыль, пока не обсуждался, сказал в передаче LNT «900 секунд» премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

По его словам, Латвия время от времени напоминала Литве, что это было нечестное, ограничивающее конкуренцию решение.

Латвия продолжает настаивать на том, что этот участок нужно восстановить, что обойдется Литве намного дешевле, чем штраф, присужденный Еврокомиссией.

На вопрос, есть ли какие-нибудь дополнительные компенсации, которые Латвия могла бы потребовать у Литвы на основании решения ЕК, премьер ответил, что вопрос пока не обсуждался.

Инф. «ЛК»

Метки: Lietuvos gelezinkeliai, N41 (1181) 12 октября, Викторас Пранцкетис, Рокас Масюлис, участок путей, штраф