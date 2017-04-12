Разошлись в позициях по гражданству

Премьер Саулюс Сквярнялис считает, что зарегистрированный в Сейме законопроект об узаконивании двойного гражданства – это наиболее эффективный путь решить проблемы находящихся за рубежом граждан Литвы. Однако советник президента говорит, что менять положения о гражданстве посредством закона нельзя – Конституционный суд (КС) разъяснил, что для этого нужен референдум.

В Сейме Литвы сейчас рассматривается закон, который позволил бы сохранить двойное гражданство лицам, уехавшим после восстановления независимости в страны – члены Евросоюза и НАТО и получившим гражданство этих стран.

«Думаю, что мы получим огромную поддержку в Сейме, потому что другого выбора у нас нет, если мы хотим сохранить граждан Литвы и наших людей – то этот шаг мы должны сделать. Этот проект закона в Сейме, который довольно активно подписывают члены Сейма, поможет решить этот вопрос двойного гражданства, и сохранить наших людей, наших граждан, наших соотечественников, которые уехали из страны, чтобы они не порвали последние связи с родиной», – сказал С. Сквярнялис в интервью радио LRT во вторник.

По его словам, решать этот вопрос узаконивания двойного гражданства путем референдума трудно, потому что большая часть граждан уже проживает за рубежом, а голосование по Интернету не узаконено.

Между тем советник президента Миндаугас Линге говорит, что статья Конституции, которую предлагается изменить, связана с фундаментальными вещами в государстве, поэтому должна решаться путем, указанным КС, – на референдуме. По его словам, рассматриваемую в Сейме инициативу можно приравнять к попытке изменить Конституцию посредством принятия простого закона.

Напомним, что в парламенте на прошлой неделе зарегистрирована новая инициатива по расширению возможностей двойного гражданства – намечается предоставить право сохранения литовского гражданства тем, кто получил гражданство стран – членов ЕС или НАТО. Такое дополнение к Закону о гражданстве подготовила фракция оппозиционной партии «Союз Отечества» – Христианские демократы Литвы. Ее поддержали главы всех парламентских фракций, председатель Сейма Викторас Пранцкетис, премьер С. Сквярнялис.

«Думаю, что это (поправки к Закону о гражданстве) – возможность достичь того, чтобы был расширен круг людей, которые могут получить двойное гражданство. Сейчас человек подвергается дискриминации: если до 11 марта (1990 года) он уехал, то это хороший человек, а если после 11 – как бы уже и нехороший», – сказал журналистам В. Пранцкетис.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, двойное гражданство, законопроект, Саулюс Сквярнялис