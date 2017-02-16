Разрабатывается корзинка минимальных потребностей

Власти намерены ввести корзинку минимальных потребностей стоимостью примерно 240-250 евро, которая покажет, какие доходы должны быть у человека в месяц, чтобы он мог прожить. По словам советника министра социальной защиты и труда Ромаса Лазутки, эту корзинку можно будет использовать уже со следующего года – то есть увязать с ней хотя бы некоторые выплаты.

«В течение этого полугодия должна проясниться судьба этой корзинки. Мы хотим все или хотя бы большую часть выплат и даже базовую пенсию увязать с этой величиной», – сообщил в парламентском Комитете по социальным делам и труду Лазутка, а потом обмолвился BNS об обсуждаемой идее увязать с этой корзинкой даже и минимальную месячную зарплату, которая составляет сейчас 380 евро.

По его словам, корзинка минимальных потребностей, которая в ценах 2016 года составила бы 238 евро, сформирована на основании статической информации о том, сколько жители страны тратят на домашнее хозяйство, а также на основании данных диетологов о том, сколько стоят минимально необходимые продукты. В зависимости от изменения цен эта корзинка будет индексироваться.

Лазутка говорит, что в будущем (по поводу окончательной величины корзинки решение еще не принято) часть суммы этой корзинки должна составлять выплачиваемое сейчас бедствующим социальное пособие, а другая часть – различные доходы жителя, получаемые за счет пособий, компенсаций за отопление, бесплатное детское питание, детские деньги, льгота на подоходный налог и т. д.

«Если мы признаем, что эта корзинка экономически обоснована, то мы необязательно должны обеспечивать ее через социальное пособие – семьи получают детские деньги, льготу на подоходный налог с населения, поэтому сложив все это вместе, мы сможем гарантировать, что для большинства семей эта корзинка будет гарантирована», – сказал в парламентском комитете Лазутка.

По словам советника министра, социальное пособие изменило бы установленный сейчас размер поддерживаемых государством доходов (102 евро), потому что этот размер, как и бывший минимальный прожиточный уровень или размер базовой социальной выплаты (38 евро), намереваются отменить.

Однако перед тем как отказаться от размера поддерживаемых государством доходов, государство планирует их еще повысить на 20% – до 122 евро. Для этого из средств бюджета, по словам советника, потребуются 78 млн евро.

Лазутка прогнозирует, что примерно половину корзинки минимальных потребностей должна составить гарантированная государственная поддержка – социальное пособие.

После совещания Лазутка BNS отметил, что увеличивать часть социального пособия было бы неразумно, потому что «она уменьшает желание работать».

«Государство не может взять на себя обязательство всем жителям страны, у которых доходы минимальные и балансируют на грани нищеты, гарантировать финансирование корзинки минимальных потребностей социальным пособием. Тогда таких людей, нуждающихся в поддержке, было бы 40-50% жителей страны, была бы половина пенсионеров, потому что сейчас средняя пенсия составляет 260 евро, а сколько есть таких, кто получает меньшие пенсии – 160-210 евро. Значит, мы отправили бы половину пенсионеров в самоуправление просить социальной поддержки», – сказал советник министра.

По словам Лазутки, корзинкой минимальных потребностей государство официально показало бы, сколько для проживания его граждан нужно средств и чтобы потребность в них была обоснованной.

Кроме всего прочего, Лазутка признает, что с введением корзинки минимальных потребностей могут найтись люди, доходы которых будут все-таки меньше, поскольку без социального пособия больше средств из других выплат, выделяемых государством или самоуправлениями, они не соберут и «в корзинку не уместятся».

«Тогда во всяком случае было бы очевидно, что государство не дает столько, сколько человеку нужно, чтобы прожить. И тогда можно было бы сказать, почему люди эмигрируют. Потому что здесь они не могут прожить. Это убедительно показало бы. И властям было бы легче сказать: богатые люди, давайте платить налоги, потому что мы не даем этим людям столько, сколько им положено», – BNS сказал Лазутка.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в 2016 году в месяц в среднем за социальным пособием обращалось по 88 тысяч жителей страны, а в 2015 году – по 110 тысяч жителей. Им было выплачено 60,7 млн евро и 77 млн евро соответственно – примерно 57-58 евро в месяц.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Выплаты, корзинка минимальных потребностей, льготы, Ромас Лазутка