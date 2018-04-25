Разрабатывается подробный план переустройства района Вильнюсского железнодорожного вокзала

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Муниципалитет столицы приступил к процедуре подготовки подробного плана модернизации для территории, расположенной между улицами Панерю, Гележинкеле, Стотес и Сейну.

По сообщению «Lietuvos gelezinkeliai», ранее подтвержденный план будет изменен. Модернизация территории железнодорожного вокзала будет проходить в рамках проекта «Vilnius Connect».

Район Вильнюсского вокзала превратится в высокотехнологичный город, в котором будут учтены потребности жителей столицы: коммуникации, современные офисы, торговый, сервисный и развлекательный парк.

«В сотрудничестве со специалистами Муниципалитета столицы делаем первые шаги по реализации плана модернизации»,- сообщает генеральный директор «Lietuvos gelezinkeliai» Мантас Бартушка.

Новый подробный план привокзальной территории будет разработан с учетом потребностей горожан. Здесь появятся пешеходные и велодорожки, зоны отдыха и досуга, стоянки для машин, предусмотрена удобная транспортная инфраструктура дорог.

«Lietuvos gelezinkeliai» еще в июне представили проект «Vilnius Connect».Проект будут осуществлять поэтапно: сначала обновят публичную инфраструктуру и общественные пространства, оборудуют офисы, в которые перенесут центральный офис «Lietuvos gelezinkeliai», а в будущем возможно и администрация Вильнюсской мэрии.

«Vilnius Connect» отразит концепцию вокзалов Берлина, Франкфурта, Вены, когда в одном месте можно получить целый спектр услуг — питание, проживание, аренду офиса. «Rail Baltica» соединит Вильнюс с Каунасом, Паневежисом, Варшавой, Ригой, Таллином, Пярну и Хельсинки.

BNS