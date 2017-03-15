Разрешения на полуавтоматическое оружие литовские стрелки получат до лета

Литовский парламент еще летом прошлого года принял поправки, позволяющие членам Литовского союза стрелков (ЛСС) приобретать и хранить дома полуавтоматическое оружие, однако с сентября, когда закон вступил в силу, пока еще ни один стрелок не получил такое разрешение.

Глава ЛСС Людас Гумбинас сказал, что реализация закона затянулась, поскольку нужно было подготовить специальные программы и инструкторов, и в апреле, когда начнутся учения для получения права владения оружием категорий B и C, такие разрешения будут у них на руках уже к лету.

“Принята учебная программа, которую должен пройти стрелок, чтобы хранить это оружие дома, а также опись порядка использования этого оружия на службе. Эти документы были приняты в ноябре прошлого года, сейчас проходят подготовку люди, которые эту учебную программу представят стрелкам”, – сказал BNS в среду Л. Гумбинас.

Поскольку в публичном пространстве часто звучали претензии стрелков о том, что принятый в прошлом году закон реально не действует, в среду вопрос реализации соответствующей поправки о контроле над оружием и боеприпасами рассмотрел Комитет по национальной безопасности и обороне сейма Литвы.

В июне прошлого года парламент принял поправки к закону, которые позволяют стрелкам и военным Добровольческих сил (ополчения) хранить дома полуавтоматическое оружие категорий B и C и патроны. По литовским законам, оружие разделаяется на четыре категории: самое опасное – это оружие категории A и боеприпасы к нему, наименее опасное – категории D.

BNS

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