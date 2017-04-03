Разведка: литовская община татар – в центре внимания России

Россия стремиться повысить влияние на литовскую общину татар и использовать споры о правах поляков Литвы, утверждают литовские разведывательные ведомства, опубликовавшие в понедельник ежегодный отчет оценку угроз нацбезопасности.

Как говорится в документе, Россия крайне заинтересована в том, чтобы зарубежные общины татар представляли лица, которые благосклонно относятся к осуществленной РФ аннексии Крыма. Запад обвиняет Россию в том, что в отношении проживающих в Крыму татар проводятся все большие репрессии.

“В последнее время Россия стремилась повысить свое влияние на Литовскую общину татар”, – говорится в оценке угроз, которую опубликовали Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны в понедельник.

“Сейчас поддерживаются инициативы по ослаблению влияния некоторых нынешних лидеров литовских татар с цель создания альтернативных местных татарских организаций”, – говорится в документе.

По данным разведки, Россия также стремится использовать споры по поводу прав литовских поляков, российские дипломаты этой страны “не случайно публично подчеркивают, что в Литве нарушаются права не только русской, но и польской общин”.

“Россия стремится интегрировать в политическую повестку соотечественников в Литве постоянно поднимаемые требования предоставить исключительные права общине поляков Вильнюсского края. После предоставления исключительных прав польской общине будут созданы предпосылки для влияния России с целью потребовать те же права и в итоге исключительный статус для русских во всех Балтийских государствах”, – говорится в отчете.

“Эти стремления России подтверждает и координируемое посольством России в Вильнюсе политическое сотрудничество соотечественников с лицами, представляющими польские общины Вильнюсского края”, – говорится в документе.

По данным переписи, в 2011 году поляки составляли 6,6% населения Литвы, русские – 5,8%.

BNS

Метки: Литва, Разведка, Россия