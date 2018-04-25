Разведка: РФ последовательно повышает военные мощности в Калининграде

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Литовская разведка утверждает, что Россия последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, однако силы НАТО снижают вероятность того, что Москва решится напасть на страны Балтии.

Об этом говорится в ежегодной оценке угроз, которую во вторник опубликовали два литовских разведывательных ведомства — Департамент госбезопасности (ДГБ) и военная разведка – Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны.

«Дислоцированная в области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка», – говорится в документе.

Литовская разведка утверждает, что повышенная военная активность на российских полигонах, находящихся рядом с Литвой, «негативно влияет на климат безопасности Литвы, повышает риск даже непредумышленных инцидентов».

В документе отмечается, что Россия повышает способность вести военные действия в течение 24-48 часов с момента получения приказа.

С другой стороны, разведка акцентирует, что увеличение национальных вооруженных сил Балтийских стран и дислоцированных в регионе мощностей НАТО в случае военного конфликта снижает возможности его локализации, избегая широкого вовлечения НАТО.

«По этой причине снижается вероятность того, что Россия решится использовать военную силу против Балтийских государств», – говорится в отчете.

Как говорится в документе, Беларуси в российской военной доктрине предоставляется роль «буферного» государства – РФ использует территорию этой страны для планирования военных операций и демонстрации военной мощи, а углубляющаяся военная интеграция и экономическая зависимость снижает возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности.

BNS

Photo by Peer.Gynt on Foter.com / CC BY-SA