Разведка: Россия использует дроны для наблюдения за объектами в Литве

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Литовская разведка во вторник сообщила, что Россия использует беспилотники для наблюдения за объектами в стране.

По словам представителей разведки, это доказывает случай, что в 2016 году на территории Литвы был обнаружен разведывательный беспилотник, который может быть связан с Россией.

По словам главы военной разведки — полковника Рямигиюса Бальтренаса, этот беспилотник залетел в Литву из Белоруссии.

Такой же самолет два года назад был найден на границе с Польшей.

«Это на самом деле такая новая тенденция — это не летающие в зоне конфликтов беспилотники подобного типа, это разведывательная деятельность, осуществляемая в мирное время Россией на территории суверенного государства, государства — члена НАТО», — сказал офицер журналистам в сейме во вторник.

В публичном отчете Департамента госбезопасности и Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны обнародована и фотография беспилотника с парашютом.

Р. Бальтренас отказался назвать модель беспилотника и уточнить, упал ли он в Литве сам, или был сбит.

«Все еще проводятся технические исследования», — сказал полковник.

В отчете разведки говорится, что беспилотники такого типа осуществляли разведывательные полеты над территорией Сирии, Ливии и Восточной Украины, где проходили боевые действия при поддержке России.

В документе говорится, что этот беспилотник собран из произведенных в разных странах компонентов, однако программное обеспечение — российское, а комплектация соответствует известным аналогам дронов, которые используют службы разведки и безопасности России.

По словам должностных лиц, вполне вероятно, что интенсивность разведдеятельности России в плане сбора информации о важной инфраструктуре в Литве снижаться не будет, а развитие технологий сделает эту деятельность еще менее заметной.

В отчете говорится, что разведка важной инфраструктуры Литвы проводится постоянно под прикрытием миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), целью которых является повышение военной прозрачности.

BNS