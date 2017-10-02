Разведка США разуверилась в эффективности экономического давления на КНДР

Американская разведка уведомила руководство страны, что не считает возможным влияние на Северную Корею при помощи экономического давления, рассказал председатель комитета по иностранным делам конгресса США Боб Коркер. По его словам, власти Соединенных Штатов, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон, это прекрасно осознают.

“Мне кажется, Тиллерсон понимает, что каждое наше разведывательное ведомство говорит: нет такого экономического давления, которое можно оказать на Северную Корею, чтобы вынудить ее прекратить реализацию этой программы, поскольку они рассматривают это как путь к выживанию. Они также знают, что это в огромной степени меняет баланс сил на Корейском полуострове”, – отметил Коркер в беседе с телеканалом NBC (цитата по ТАСС).

В то же время он высказался за активизацию правительством США дипломатических усилий, направленных на урегулирование кризиса. “Мы движемся к тому моменту, когда у нас в скором времени будет выбор только из двух вариантов”, – подчеркнул сенатор, имея в виду возможное применение военной силы.

У Коркера также поинтересовались, не загоняет ли нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом себя в угол. “Я так не думаю. Но если мы не активизируем дипломатические усилия, то может получиться так, что мы окажемся в конечном счете загнаны в угол”, – ответил сенатор.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter заявил, что мирный диалог не разрешит проблему, которую представляет собой Северная Корея.

“Попытки общаться с Рокетмэном (так президент США называет лидера КНДР Ким Чен Ына. – Прим. ред.) по-хорошему ни к чему не приводили вот уже 25 лет, почему это должно сработать теперь? Клинтон потерпел неудачу, Буш, Обама. У меня неудачи не будет”, – подчеркнул глава государства.

До этого Трамп в личной беседе с Тиллерсоном призвал его “поберечь силы” и “не тратить понапрасну время” на переговоры с Ким Чен Ыном. Сам госсекретарь США на днях рассказывал, что попытки наладить хоть какой-то диалог с Пхеньямом Вашингтон принимает регулярно.

NEWSru.com

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