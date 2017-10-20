Разведка США узнала о строительстве КНДР оснащенной баллистическими ракетами подлодки

Американская разведка получила информацию о том, что власти КНДР работают над строительством новой современной подводной лодки, способной нести баллистические ракеты. Спутник США сфотографировал подлодку у пирса на верфи Синпо. Об этом сообщает издание The Diplomat.

Как отмечает издание, американское разведывательное сообщество получило снимки еще в апреле этого года, однако широкой общественности об этом стало известно только сейчас. По мнению США, новая подлодка Северной Кореи была усовершенствована по сравнению со своей предшественницей.

Американские военные обратили внимание на то, что корпус дизель-электрической субмарины класса Gorae построен из современных, более легких материалов, что позволяет значительно расширить радиус действия судна. По предварительной информации, водоизмещение субмарины составляет 2 тысячи тонн, а ее ширина достигает 11 метров.

В сентябре в Сеуле заявили о том, что разведка КНДР взломала серверы одного из производителей вооружений в Южной Корее и похитила технологии запуска баллистических ракет с подводных лодок.

Тогда сообщалось, что хакеры, работающие на Разведывательное управление Вооруженных сил Северной Кореи, проникли в компьютерную систему одной из компаний военно-промышленного комплекса Южной Кореи и похитили документацию по технологии “холодного запуска” баллистических ракет. Такой запуск подразумевает выброс ракеты из пусковой установки подводной лодки под давлением сжатого воздуха или газа, и ее двигатель запускается уже в воздухе.

Пхеньян в последнее время демонстрирует значительные успехи в разработке как баллистических ракет различных типов, так и подводных лодок. В последние два-три года КНДР произвела несколько запусков баллистических ракет из подводного положения и после некоторых неудач добилась успехов, отмечали ранее эксперты.

КНДР уже построила одну подводную лодку-ракетоносец, на которой будут установлены баллистические ракеты, а также ведет строительство еще двух-трех более крупных похожих субмарин. Наличие ракетных сил подводного базирования существенно повышает возможности для нанесения внезапного удара по противнику и позволяет атаковать из неожиданных мест, избегая районов, насыщенных системами ПРО.

Ранее, 19 октября, северокорейское агентство ЦТАК распространило заявление в связи с проходящими недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan. В Пхеньяне пообещали нанести по США “невероятный” удар в неожиданный момент.

“Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданный момент в неожиданном месте”, – говорилось в сообщении.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет. Совет Безопасности ООН уже принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении Пхеньяна. В Северной Корее заявили о возможности проведения ядерного испытания вскоре в Тихом океане.

Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил ранее полным уничтожением КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников. На этой неделе было опубликовано заявление заместителя постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рёна, подготовленное к заседанию 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН, в котором говорилось о том, что из-за провокационных действий США ядерная война может начаться в любой момент.

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