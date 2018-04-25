Разведки отчитались

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Во вторник общественности был представлен ежегодный отчет двух литовских разведывательных ведомств – Департамента госбезопасности и Второго департамента оперативных служб при министерстве обороны (военной разведки). В оценке угроз нацбезопасности, как и прежде, говорится о шпионаже, осуществляемом Россией и Беларусью, и впервые – Китай, агрессивный шпионаж которого активизировался в Литве.

Китай проводит все более агрессивный шпионаж

Разведка предупредила, что в стране все активнее действуют китайские службы разведки и безопасности. Китайский шпионаж среди угроз национальной безопасности Литвы упомянут впервые.

«С ростом экономических и политических амбиций Китая на Западе деятельность китайских служб разведки и безопасности становится все более агрессивной в странах НАТО и ЕС, в том числе и в Литве», – говорится в документе.

В Литве действуют две китайские разведслужбы – Министерство госбезопасности и Директорат военной разведки. Китайская разведка стремится к тому, чтобы Литва не поддерживала независимость Тибета и Тайваня и не поднимала эти вопросы на международном уровне.

По данным литовских ведомств, Китай также интересуется внутренней и внешней политикой Литвы, экономикой, оборонным сектором, доступной литовским гражданам информацией о международных проектах сотрудничества различных стран с Китаем, планами на будущее.

Через граждан Литвы китайская разведка может стремиться получить не публичную и засекреченную информацию не только о литовских ведомствах, но и о ведомствах ЕС и НАТО.

В отчете утверждается, что китайская разведка ищет подходящие для нее мишени – лиц, обладающих полномочиями принимать решения, а также прочих граждан, симпатизирующих Китаю и обладающих политическими рычагами, стремится воздействовать на них подарками, бесплатными поездками в Китай, оплачивает организуемое там обучение.

«Литовских граждан вербуют оплачиваемыми поездками в Китай», – поясняется в отчете.

Литовские ведомства прогнозируют, что в долгосрочной перспективе разведывательная деятельность Китая в Литве будет расширяться.

В последние месяцы в Литве и в других странах также идет речь о возможных связях китайской телекоммуникационной компании Huawei с китайской разведкой.

Выводы по возможной угрозе Huawei – в ближайшее время

Литовские разведывательные ведомства в ближайшее время обещают представить выводы по поводу рисков, которые представляют связи китайского телекоммуникационного гиганта Huawei с китайской разведкой.

Как утверждает правительство Литвы, пока нет причин ограничивать оборудование компании, используемое в гражданских целях.

Представляя отчет с оценкой угроз нацбезопасности, главы Департамента госбезопасности и военной разведки обратили внимание на то, что ряд стран, начиная США и Австралией и заканчивая Польшей, ввели ограничения в отношении Huawei.

Глава военной разведки Рямигиюс Балтренас обратил внимание на то, что китайские законы обязывают бизнес сотрудничать с разведывательными ведомствами.

«Все эти факты свидетельствуют, что угроза существует, работая вместе, мы собираем материалы, чтобы представить выводы», – сказал журналистам Р. Балтренас.

«Несомненно, мы учтем и эту угрозу, я полагаю, что в ближайшее время после анализа мы представим свою оценку», – добавил глава ДГБ Дарюс Яунишкис, отвечая на вопрос информационного агентства BNS.

В последнее время в Литве разгорелись дискуссии об оборудовании Huawei, используемом крупнейшей компанией фиксированных телекоммуникаций Telia Lietuva при развитии сети 5G в стране.

Россия повышает военные мощности в Калининграде

Как говорится в отчете, Россия последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, однако силы НАТО снижают вероятность того, что Москва решится напасть на страны Балтии.

«Дислоцированная в области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка», – говорится в документе.

Литовская разведка утверждает, что повышенная военная активность на российских полигонах, находящихся рядом с Литвой, «негативно влияет на климат безопасности в стране, повышает риск даже непредумышленных инцидентов».

В документе отмечается, что Россия повышает способность вести военные действия в течение 24-48 часов с момента получения приказа.

С другой стороны, разведка акцентирует, что увеличение национальных вооруженных сил Балтийских стран и дислоцированных в регионе мощностей НАТО в случае военного конфликта снижает возможности его локализации, избегая широкого вовлечения НАТО.

По этой причине снижается вероятность того, что Россия решится использовать военную силу против Балтийских государств.

Как говорится в документе, Беларуси в российской военной доктрине отводится роль «буферного» государства: РФ использует территорию этой страны для планирования военных операций и демонстрации военной мощи, а углубляющаяся военная интеграция и экономическая зависимость снижают возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности.

Кроме того, Литва преградила путь инвестициям российского холдинга в одну из отечественных компаний, поскольку ее могли использовать для сбора информации о картографических данных для российской армии, говорит литовская разведка.

В отчете угроз нацбезопасности описывается случай, когда холдинг российского олигарха Владимира Евтушенкова «Система» через управляемую его сыном инвесткомпанию приобретал литовскую фирму, занимающуюся картографированием и аэросъемкой.

В это же время под контролем «Системы» находилась российская компания «Кронштадт», которая несколько лет назад победила на конкурсе оборудования центра электронных картографических данных.

По данным разведки, велика вероятность того, что после приобретения компании, которая действует в Литве и в других странах ЕС, «пытались воспользоваться прикрытием действующей в государствах ЕС компании и замаскировать сбор данных для российских вооруженных сил».

«Упомянутое действие соответствует modus operandi (образу действия) российской разведки и служб безопасности, когда для деятельности против национальных интересов стран ЕС используются местные компании», – говорится в документе.

В нем также отмечается, что Россия стремится собрать больше картографических данных, которые позволили бы эффективно использовать системы запуска ракет.

Косвенно приобретенная «Системой» литовская компания работает в стратегически важном для национальной безопасности секторе экономики, поэтому было принято решение признать этого инвестора не соответствующим интересам национальной безопасности.

Нет данных о вмешательстве России в выборы

ДГБ утверждает, что пока не фиксирует явных признаков намерений российских спецслужб оказать влияние на приближающиеся выборы в Литве, однако такой возможности не исключает.

«Явных признаков того, что разведки пытаются оказывать влияние на выборы, мы пока не фиксируем» – сказал журналистам глава ДГБ Дарюс Яунишкис. –Однако нельзя исключить того, что Россия попытается воздействовать на ход выборов имеющимися информационными и кибернетическими средствами».

По его словам, Россию интересуют все предстоящие в этом году выборы. В марте жители Литвы будут выбирать представителей в муниципальные органы власти, а в мае состоятся президентские выборы и выборы в Европарламент.

Как утверждает Д. Яунишкис, Россия оценивает кандидатов на президентских выборах «по их отношению к Кремлю и осуществляемой им политике».

По словам Д. Яунишкиса, Россия безуспешно добивается того, чтобы в муниципалитетах «активисты движения соотечественников сформировали общие списки», а на выборах в Европарламент надеется на успех евроскептиков.

Кроме того, России не удается получить желаемое влияние на принятие стратегических политических решений Литвы, однако Москва продолжит попытки вмешательства во внутренние дела.

В отчете говорится, что Москва все чаще вербует литовцев за границей.

«Россия стремится воздействовать на политические решения Литвы, однако в данный момент нет обоснованных предпосылок для утверждения о том, что ей удается оказывать желаемое влияние».

Службы прогнозируют, что российская разведка активизируется во время избирательного цикла 2019-2020 годов.

Поскольку Литва все больше ограничивает возможности деятельности российской разведки под дипломатическим прикрытием, Москва переносит операции против Литвы на собственную территорию и в третьи государства, утверждают разведывательные ведомства.

По сообщению ДГБ и военной разведки, мишенью РФ часто становятся мужчины, служившие в советской армии, и лица, у которых есть родственники в России и Беларуси.

«В Литве сотрудники российских разведывательных служб либо их агенты выбираю мишени, изучают их, устанавливают первичные контакты, однако дальнейшую разведывательную работу переносят на территории других государств», – говорится в отчете.

В документе описывается случай, когда российская разведка возобновила связи с литовским государственным служащим через десять лет после первого контакта, когда литовец переселился жить в одно из западных государств.

Разведка РФ ищет идеологически близких лиц, особо активно вербует граждан Литвы и других стран, ездящих в Россию и Беларусь. В документе говорится, что Россия ищет лиц, работающих в литовских правоохранительных органах, армии, политике и бизнесе в списках служивших в вооруженных силах Советского Союза.

Найдя таких людей, их пытаются заманить на территорию России или Беларуси под различными предлогам и на встречи сослуживцев, празднование военных праздников и побед, в длительной перспективе пытаются вовлечь в разведывательную деятельность против Литвы.

Подготовлено по сообщениям СМИ