Традиционная оценка угроз

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В среду разведывательные службы Литвы представят парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне ежегодную оценку угроз национальной безопасности.

Департамент госбезопасности (ДГБ) и военная разведка – Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны представят депутатам оценку на закрытом заседании.

Общественности отчет будет представлен в следующий вторник, 5 февраля, подтвердила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

В опубликованном в прошлом году отчете разведка предупреждала о том, что Россия может попытаться оказать влияние на президентские выборы в Литве и привлечь для этого кибернетические операции.

Многие годы литовская разведка в качестве основной угрозы национальной безопасности называет агрессивную политику России. В прошлом году констатировалось, что укрепление национальных сил Балтийских стран и дислоцированные в регионе военные НАТО снизили вероятность того, что Россия решится использовать военную силу против Балтийских государств.

BNS