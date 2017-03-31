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Разведведомства Литвы представят годовой отчет в понедельник

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 31, 15:00   |   Комментариев: 0

Разведывательные ведомства Литвы в понедельник представят годовую оценку угроз национальной безопасности.

Документ будет обнародован в Интернете, позже в сейме состоится пресс-конференция, на которой ситуацию с безопасностью прокомментируют директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис и директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны, полковник Рямигиюс Бальтренас.

В прошлом году в таком отчете основное внимание уделялось конфронтационной внешней политике России, деятельности разведведомств и служб безопаснсости этой страны.

BNS

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