Разведведомства Литвы представят годовой отчет в понедельник

Разведывательные ведомства Литвы в понедельник представят годовую оценку угроз национальной безопасности.

Документ будет обнародован в Интернете, позже в сейме состоится пресс-конференция, на которой ситуацию с безопасностью прокомментируют директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис и директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны, полковник Рямигиюс Бальтренас.

В прошлом году в таком отчете основное внимание уделялось конфронтационной внешней политике России, деятельности разведведомств и служб безопаснсости этой страны.

BNS

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