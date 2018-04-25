Развитие экономики замедлится

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Министерство финансов снизило прогнозы роста экономики на нынешний и следующий год. Минфин в этом году ожидает рост ВВП Литвы 2,6%, в следующем году — 2,4%, а в 2021 году — 2,3%, сообщает BNS.

В прошлом году, осенью Минфин прогнозировал на 2019 год рост ВВП 2,8%, а в 2020 и в 2021 годах — по 2,5%.

«С учетом изменения внешних условий мы ожидаем, что ВВП Литвы в 2019 году может увеличиться на 2,6%. Это на 0,2 проц. меньше, чем было намечено осенью 2018 года. Хотя и умереннее, но в последующие годы рост экономики продолжится: в 2020 году рост ВВП должен составить 2,4%, в 2021 году — 2,3%, в 2022 году — 2,3%», — указано в представленном Минфином сценарии экономического развития.

По словам вице-министра финансов Мигле Тускене, 2018 год с ростом ВВП в 3,4% был годом интенсивного и устойчивого роста, однако в силу определенных рисков в ближайшие годы развитие экономики страны замедлится.

«Мы говорили о рисках, представляя еще прежние прогнозы. Эти риски материализуются. Политика протекционизма, геополитическая напряженность, замедление экономики в крупнейших странах еврозоны… С учетом их факторов мы незначительно, но снизили прогноз роста ВВП», — сказала М. Тускене на презентации макроэкономических прогнозов.

Министерство также снизило и прогнозы среднегодовой инфляции. По новейшим оценкам, в текущем году и в следующем году она должна составить по 2,2%, в 2021 году должна снизиться до 2,1%, а в 2022 году — до 2%. В сентябре прошлого года прогнозировалось, что в 2019–2021 годах инфляция составит по 2,5%.

Как отмечает министерство, условия для сравнительно низких темпов инфляции сейчас создают благоприятные цены на сырье для продуктов питания, удешевление горючего в связи со снижением цены на нефть в конце года, снижение стоимости промтоваров не энергетической группы.

М. Тускене отметила, что, тем не менее, экономика страны растет быстрее, чем в среднем в Евросоюзе.

«Хотя реальный прогноз ВВП и снижен, но мы растем быстрее еврозоны и ЕС. Номинальный, ощутимый создаваемый всеми ВВП увеличивается». Прогнозируется, что замедление роста экономики носит временный характер», — сказала вице-министр.

Еврокомиссия прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 2,7%. Для сравнения прогноз роста по данным: Банк Литвы — 2,8%, «Swedbank» — 2,7%, SEB — 2,9%, Luminor – 3%.

Кроме того, согласно новому бюджету ЕС на 2021-2027 годы, поддержка многих европейских стран, в том числе и балтийских республик, будет существенно сокращена. Расходы на агросектор собираются уменьшить на пять процентов, этим недовольны Литва, Латвия, Эстония, Франция, Испания, Португалия, Ирландия, Греция, Кипр, Болгария и Финляндия.

Финансирование для Литвы, предусмотренное в рамках нового семилетнего бюджета ЕС, несправедливо, так как планируется «жесткое сокращение» средств из Фонда сплочения, заявила президент республики Даля Грибаускайте.

Сравнение национальных бюджетов стран Европейского Союза показало, что Литва является одним из самых зависимых членов фондов. Член Европейской аудиторской палаты Римантас Шаджюс считает, что в долгосрочной перспективе это может вызвать серьезные проблемы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте сочла предложения по новому бюджету ЕС приемлемыми, так как мнения по многим из них совпадают, однако она напомнила, что у Литвы есть свои приоритеты.

«Размер прямых выплат земледельцам все еще не достиг среднего показателя по ЕС, поэтому мы добиваемся установления переходного периода для Литвы и постепенного сокращения европейской помощи», — сказала Грибаускайте на встречена минувшей неделе с председателем Европейской счетной палаты Клаусом-Хайнером Лене в Вильнюсе.

Как подчеркнула президент, необходимо выполнение обязательств ЕС по финансированию закрытия Игналинской АЭС и гарантии поддержки таких важных инфраструктурных проектов, как Rail Baltica. Для большей прозрачности использования средств европейского бюджета необходимо усилить роль счетной палаты, считает Грибаускайте. В частности, она призвала сосредоточить внимание на аудиторских проверках.

Литва добивается увеличения дотаций ЕС как на политическом уровне, так и различными акциями, однако пока такие методы борьбы не принесли больших успехов. До сих пор размер субсидий фермерам примерно на треть ниже средних показателей по Европе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ