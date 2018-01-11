Развитие ЕС: решения и риски

Жители Литвы – одни из самых больших еврооптимистов среди стран ЕС. Для Литвы нахождение в общеевропейской семье – прежде всего, гарантия экономической, социальной и политической безопасности. Настроения европейских политиков из французского Страсбурга по просьбе корреспондента «ЛК» комментирует депутат Европарламента от Литвы, председатель правления партии Союз крестьян и зеленых Литвы Бронис Ропе.

– Пожалуй, один из самых актуальных вопросов, обсуждаемых в кулуарах Европарламента – как будет в дальнейшем развиваться Евросоюз, – отметил Бронис Ропе. – В этой каденции работы Европарламента первоочередной задачей является сплочение Евросоюза, чтобы не было разницы между старыми и новыми членами, южными и северными странами. Другое обязательство – новых членов пока не принимать, а создавать единую, сплоченную Европу. Конечно, уровень жизни в разных странах Евросоюза не будет одинаковым, но надо стремиться к тому, чтобы неравенство между государствами и внутри государств сокращалось.

Евросоюз сталкивается с новыми вызовами. Один из последних – решение британцев о выходе из состава ЕС. Но ведь эта страна – донор ЕС – вносила в европейский бюджет больше, чем брала, разница составляет 10 млрд евро. Эту разницу как-то надо погасить. Британцы уже согласны покрыть часть средств. Кроме того, из Британии переселяются агентства, где заняты 8-12 тысяч человек, в Париж и Амстердам. Вся денежная циркуляция, которая была в Лондоне, будет переведена в немецкий Франкфурт, в связи с чем появятся новые рабочие места, оживится европейский рынок.

По-прежнему актуальными остаются проблемы беженцев, вопросы изменения климата. От этих глобальных проблем Евросоюз, как одна из мощных экономик мира, как крупнейшая организация-благотворитель, помощник для большинства государств мира, крупнейший донор для бедных стран и крупнейший экспортер сельскохозяйственной продукции, не может оставаться только сторонним наблюдателем, а должен их решать. Сегодня есть экономические проблемы и у европейских стран – старожилов Евросоюза: Италии, Греции, а также у других стран, которые тоже нужно решать.

Но появился терроризм, на территории Европы уже совершено немало страшных акций. Значит, Европе требуются дополнительные затраты на обеспечение безопасности. Как оказалось, мы живем не в столь уж спокойном регионе. Вопросы безопасности также требуют коллективного решения. Пока ведутся дискуссии, какую систему безопасности создавать – опираться только на НАТО или все же создавать и собственные структуры.

Евросоюз развивает роль централизованных структур управления. Уже создана Европейская прокуратура, действует Энергетический союз. Ведь вопросы обеспечения энергетическими ресурсами – одни из самых актуальных. Управление энергетической системой должно вестись из единого центра. Кстати, страны Евросоюза закупают 50 проц. всей потребляемой энергии, на это тратятся ежегодно 400 млрд евро.

Как будет развиваться Евросоюз в дальнейшем? Это обсуждается на разных уровнях. Новые вызовы требуют дополнительных средств, с другой стороны, денег становится меньше. В ближайшее время Еврокомиссия должна представить предложения по формированию бюджета Евросоюза. Сейчас европейский бюджет составляет 140 млрд евро ежегодно, после выхода Великобритании он составит 130 млрд евро. Ведутся дискуссии, как бюджет собирать в дальнейшем – формировать по прежним правилам или все-таки увеличить взносы государств. Сейчас государства в общеевропейский бюджет вносят 1 проц. от своего ВВП (в НАТО, как известно, к примеру, Литва отчисляет 2 проц.). Целесообразно ли полностью финансировать некоторые сферы из центра, или стоит дать государствам возможность самим вкладывать средства? Это первоочередные вопросы, на которые нужно дать ответы в ближайшее время.

– Не сказывается ли громоздкость правящих структур Евросоюза на качестве управления?

– В Европейском парламенте 751 депутат, а, например, в той же Германии может быть и 1,5 тысячи депутатов. Руководители государств договорились о демократическом управлении, а оно предусматривает подготовку, обсуждение, дискуссии, коллегиальность принимаемых решений. Сейчас мы работаем над проектами 2021-2027 годов.

Принимаемые решения актуальны для всего Евросоюза, в том числе и для Литвы. К примеру, мы достаточно давно ведем дискуссии по вопросу так называемого «налогового рая». Мнение Европарламента – прибыль предприятия должны платить там, где они работают, так как используются сырье, рабочая сила, осуществляются выбросы, оказывается влияние на окружающую среду. У государства должна быть выгода от того, что на его территории работают предприятия. А не так, как порой сейчас бывает – предприятие работает в Литве, а налоги платит в странах «налогового рая».

Другие актуальные сегодня вопросы – климатические. Кто мог ожидать, что в Литве в минувшем году выпадет столько дождей? А, например, в Португалии, наоборот, за восемь месяцев вообще не выпало ни одной капли осадков. Очевидно, что сейчас надо иметь ресурсы для помощи в случае стихийных бедствий.

– Какие изменения намечаются в сфере сельского хозяйства?

– В Европарламенте я работаю в комитетах по сельскому хозяйству и развития села, а также в комитете по развитию регионов. Представление литовских фермеров на европейском уровне считаю приоритетным в своей работе. В Литве поддерживаю прямые контакты с Ассоциацией фермеров, Сельскохозяйственной палатой, другими организациями. Считаю, что действующий порядок выплат для фермеров не очень справедливый; хотя он и лучше, чем тот, который был лет пять тому назад, его нужно совершенствовать.

Европа оказывает помощь фермерам. Дело в том, что по сравнению с промышленностью доходность сельского хозяйства на 50-70 проц. ниже. В такой ситуации, если не будем помогать сельскому хозяйству, то оно попросту исчезнет, не будут работать люди в этой сфере.

Сейчас в странах Европы в возрасте до 35 лет только 6 проц. фермеров, а за 60 лет – 38 проц. Когда старшее поколение работающих в сельском хозяйстве уйдет на пенсию, мы не только не получим, как хотим, качественных продуктов, но и вообще никаких продуктов не вырастим. Значит, необходимо выделять помощь, причем такую, чтобы люди хотели жить в деревне, в сельское хозяйство приходили новые, молодые фермеры. Ведь нужно огромный европейский рынок, в котором проживают 500 млн человек, прокормить, предоставить услуги. Считаю, что политика в сфере сельского хозяйства должна быть единой как для Литвы, так и для Германии или Польши. Моя цель – чтобы после 2020 года было как можно меньше разницы между литовским фермером и среднеевропейским.

Второе – должен быть разработан механизм помощи в случае непредвиденных обстоятельств. Сейчас рассматривается предложение, согласно которому, если фермер в связи с какими-то непредвиденными обстоятельствами теряет более 20 проц. продукции, должен автоматически включаться механизм компенсации.

– Вам, как долголетнему мэру Игналинского района, хорошо известны проблемы закрытия Игналинской атомной станции. Как осуществляется финансирование по программам ЕС этого проекта?

– Литва приняла решения о закрытии обоих блоков, и они выполняются. С первого блока ядерное топливо уже изъято, теперь необходимо изъять ядерное топливо со второго блока. Пока ядерное топливо находится в блоке – станция еще жива, но она не вырабатывает электроэнергию.

В начале прошлого года Литва получила выводы аудиторов ЕС, в которых они отметили, что, дескать, не стоит продолжать финансирование закрытия станции, так как много опозданий по ходу выполнения работ, отклонений от графика. Депутаты парламента не согласились с таким выводом. Если ЕС обещал финансировать закрытие станции, значит нужно выполнять эти обещания. На одном из заседаний я задал вопрос по поводу финансирования еврокомиссару по вопросам энергетики Гюнтеру Эттингеру, который, как известно, недавно посещал Литву. Он заверил, что обещания выполнят, значит, финансирование проекта закрытия Игналинской атомной станции будет продолжено и после 2020 года. Кроме того, я попросил участников переговорного процесса по выходу Великобритании из ЕС включить отдельным вопросом обязательства этой страны по финансированию закрытия ИАЭС.

– Литва обеспокоена возможным сокращением финансовой помощи ЕС после 2020 года. Как изменятся финансовые потоки из ЕС?

– В настоящее время основные средства из европейского бюджета направляются на поддержку сельского хозяйства и на программу выравнивания уровней развития разных стран. Деньги по этой программе выплачиваются странам с более низким уровнем жизни. Наша задача – чтобы в дальнейшем выплаты Литве не были меньше среднеевропейских размеров. Пока выплаты на 60 проц. меньше. В дальнейшем, предполагаю, что выплаты могут уменьшиться таким странам, как Франция, Германия, Нидерланды.

Надо отметить, что Литва в общеевропейской дискуссии представляется как страна – образец успеха. За основу проведенного исследования уровня жизни был взят так называемый потребительский коэффициент, и оказалось, что Литва живет лучше, чем соседние Польша, Латвия. Действительно, покупательная способность у нас выше. Но по общему уровню благосостояния мы пока отстаем.

В настоящее время Литва разрабатывает комплекс мероприятий по многолетней финансовой программе с учетом вероятных корректив в поступлении европейских дотаций. В частности, планируется структурно разделить Литву на два региона: Вильнюс с окрестностями и второй регион – остальная Литва. В понятие европейского региона входят территории, на которых проживает не менее 800 тысяч жителей. В столичный регион, уровень жизни которого выше, чем в среднем по ЕС, финансирование уменьшится. В то же время увеличится финансирование в остальные регионы Литвы. Подсчитано, что если мы разделим Литву, то объемы европейского финансирования в общем могут уменьшиться где-то на 10 проц. Если не произойдет разделения, то потеряем примерно 30 проц. европейского финансирования.

– В заключение хотелось бы задать болезненный для большинства наших читателей вопрос. Как воспринимает толерантная Европа такие меры по ограничению информационного пространства, как, например, применяемые у нас в Литве отключения телевизионных каналов?

– Замечу, что отключение проводилось не по прихоти какого-то чиновника, а в соответствии с законами. Создана комиссия, которая оценивает передачи, и на основании ее выводов принимаются решения. Кстати, Евросоюз недоволен работой российских служб влияния и даже принял решение по созданию специальной рабочей группы по борьбе с пропагандой и фейковыми новостями.

– Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА, Вильнюс – Страсбург

Досье Политический и общественный деятель Литвы, депутат Европарламента, долголетний мэр Игналинского района и один из лидеров Ассоциации самоуправления Литвы Бронис Ропе родился в 1955 году в деревне Дягутеляй в Игналинском районе. Он вырос в многодетной семье с 4 сестрами и 5 братьями. После окончания в 1970 году восьмилетней школы поступил в Вильнюсский электромеханический техникум. После окончания техникума в 1974 году поступил в Каунасский политехнический институт на машиностроительный факультет. Во время учебы занимался общественной работой, был председателем профсоюзной организации, работал в студенческом строительном отряде в Германии. После окончания института работал инженером на заводе топливной аппаратуры в Вильнюсе, на заводе по ремонту топливной аппаратуры в Дукштай. Избирался депутатом в местные советы, с 1995 по 2014 год – мэр Игналинского района. С 2004 года – член партии Союз крестьян и зеленых Литвы. В 2004 году был избран в Сейм Литвы, но от мандата отказался и остался на должности мэра Игналинского района. В 2014 году был избран в Европейский парламент. Жена Дануте, заведующая отделом защиты прав детей администрации Игналинского районного самоуправления. Сыновья Арнольдас и Лауринас. Увлечения: работа на приусадебном участке, рыбалка, чтение, путешествия.

Метки: N2 (1194) 11 января, Бронис Ропе, Евросоюз, ИАЭС, Интервью, вопросы, сельское хозяйство