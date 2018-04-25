Реалии кадрового рынка

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В прошлом году на Литовской бирже труда произошла реорганизация, она изменила свое название и стала Службой занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики.

Комментируя требования к Службе занятости, премьер Литвы Саулюс Сквярнялис отметил, что «Служба занятости должна активно сотрудничать с бизнесом, знать, каких специалистов не хватает, как переквалифицировать людей. Также важно, чтобы человеку, который приходит в Службу занятости, не приходилось тонуть в море бюрократических требований».

Что изменилось в связи с внедрением новой модели обслуживания клиентов? Каковы результаты первых месяцев работы? На эти и другие вопросы по просьбе «ЛК» отвечает директор департамента рынка труда и осуществления политики по содействию занятости населения Службы занятости Литвы Гедре Вите.

— Каковы результаты первых месяцев работы?

— Целью реорганизации системы Биржи труда является увеличение числа специалистов, работающих напрямую с клиентами в регионах – как с ищущими работу лицами, так и с работодателями.

Увеличение числа консультантов, обслуживающих клиентов, позволило уменьшить приходящуюся на одного сотрудника среднемесячную нагрузку работы с клиентами до 30% (с 405 до 275 клиентов) и предложить более индивидуализированные услуги. Часть рабочего времени консультанты посвятят подготовке к запланированным встречам, поиску возможностей альтернативной занятости, анализу кандидатов и выбору актуальных для них предложений работы. Задача консультантов Службы занятости – идентифицировать, кого не хватает на рынке труда, помочь людям получить дополнительные навыки и успешно вернуться на рынок труда.

Служба занятости Литвы оказывает услуги клиентам в 52 отделениях обслуживания 60 самоуправлений. В Службе занятости семь департаментов – департаменты обслуживания клиентов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Панявежисе, а также Департамент осуществления политики рынка труда и занятости и Департамент финансов права и закупок. Также выполняется методическое руководство – стандартизация услуг по всей Литве, прогнозирование рынка труда, наблюдение и анализ, обеспечение качества.

За счет реорганизации Биржи труда, пересмотра процессов и функций количество штатных единиц уменьшилось на 10 проц., т. е. на 143 штатные единицы, и из бывших 1433 осталось 1290 штатных единиц.

Количество руководящих работников сократилось на 54 проц., а число служащих работающих с клиентами увеличилось на 9 проц. Функции центрального подразделения администрации переносятся в регионы, 126 работников трудятся в регионах. Объем управляемого имущества уменьшился на 13 проц.

— Какие активные меры по трудоустройству может предложить биржа труда?

— Каждый третий ищущий работу человек не имеет никакой профессиональной подготовки. Политика активизации неработающих граждан низкой квалификации, которая проводится у нас, как и службами занятости других стран Евросоюза, связана с учебой, приобретением навыков и трудоустройством. Инициируется сотрудничество с работодателями, им предлагается воспользоваться наиболее эффективным методом рынка труда – профессиональной учебой, когда в соответствии со своими потребностями можно подготовить нужных работников, а приобретение практических навыков можно организовать на рабочем месте.

И в регионах, и в небольших сянюниях Служба занятости призывает работодателей и социальных партнеров способствовать улучшению качества воспитания навыков неработающих граждан, принимать лучшие решения по вопросу выбора профессии. Профессиональная учеба, приобретение трудовых навыков, поддержка самостоятельной занятости и территориальная мобильность – основные меры, которые помогают увеличить конкурентоспособность ищущих работу людей, а работодателям это дает возможность найти нужных работников.

— Каков эффект реорганизации и какова польза для лиц, ищущих работу?

— Служба оказывает более широкий пакет услуг (переквалификация работающих, признание компетенций людей, ищущих работу, стажировка). Создан центр информации по телефону 1883. Гражданам и работодателям удобно звонить по одному номеру, получить консультацию и по вопросам занятости, и по вопросам социального страхования. В отделениях обслуживания клиентов работают служащие, которые помогают лицам с ограниченными возможностями, лицам, которые сложно интегрируются в трудовой рынок. Оказываются индивидуальные услуги – проводится оценка возможностей трудоустройства лиц, ищущих работу, и их сегментация. Консультанты и специалисты по вопросам карьеры работают только с определенными группами клиентов.

Особая целевая группа клиентов – это военнослужащие и должностные лица. После проведения реорганизации сократился срок осуществления процедур в отделениях обслуживания клиентов, уменьшилось время, за которое обращающийся в Службу занятости начинает получать услуги.

В сфере сотрудничества с работодателями тоже есть новшества. Вопросы поиска нужных работников решаются на национальном уровне. Конкретных работодателей обслуживает один работник, знающий специфику предприятия, его потребности, он уделяет больше внимания качественному отбору работников. С этой целью увеличено количество работников, обслуживающих работодателей. С ними будут работать 88 специалистов, больше всего в Вильнюсе и Каунасе. Работодатели принимают участие в профессиональном обучении для подготовки нужных работников. Улучшилась доступность услуг (электронные услуги, центр звонков). Новая форма партнерства: работодатели приглашаются для участия в управлении Службой занятости — в совете при Службе занятости.

Пользу реорганизации должны почувствовать и самоуправления – им предоставляются новые возможности по работе с долгосрочными безработными. Перестройка была полезной и для государства: в результате реорганизации экономия средств составляет 1,6 млн евро.

— Как характеризуется нынешняя ситуация на рынке труда?

— В Литве число ищущих работу составляет 8 проц. от числа жителей трудоспособного возраста. Треть безработных – старше 50 лет. Так, в ноябре в отделениях обслуживания клиентов Службы занятости зарегистрировались 22 тыс. лиц, не имеющих работы, что на 7,9 проц. меньше, чем в октябре.

Работодатели в прошлом месяце предоставили 27 тыс. предложений о работе. Спрос больше всего вырос на специалистов по охране природы, здоровью и гигиене, а также на штукатуров, пекарей, кондитеров, официантов, меньший спрос был на специалистов рекламы и маркетинга, работников службы складирования, инженеров-механиков, учителей основного и среднего образования.

Больше всего свободных рабочих мест зарегистрировано для продавцов, водителей грузовых транспортных средств, поваров, водителей легковых автомобилей, такси, специалистов рекламы и маркетинга, строителей, водопроводчиков, монтажников трубопроводов, швей, маляров.

Три из пяти зарегистрированных свободных рабочих мест были в секторе услуг, каждое четвертое-пятое рабочее место — в сфере промышленности. По сравнению с первым-третьим кварталами 2017 года в структуре спроса увеличивалась доля рабочих мест в сфере промышленности и услуг, уменьшалась — в сельском хозяйстве и строительстве.

В первом-третьем кварталах 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года наиболее увеличился спрос на водопроводчиков, монтажников трубопроводов, строителей, продавцов, электриков зданий, операторов грузовых платформ, операторов погрузчиков. На уменьшение спроса на работников профессий строительного сектора и водителей международных грузоперевозок в значительной степени повлияло включение этих профессий в списки недостающих, что позволяло трудоустроить лиц из третьих стран.

— В связи с растущей эмиграцией и старением населения эксперты видят выход для улучшения ситуации на рынке труда в экспорте рабочей силы. Что в этой связи предпринимает Служба занятости Литвы?

— Для удовлетворения потребности в квалифицированной рабочей силе в отдельных экономических секторах в условиях производственной необходимости Служба занятости в первом-третьем кварталах 2018 года выдала 3,8 тыс. разрешений на работу иностранцам в Литве. По сравнению с первым-третьим кварталами 2017 г. разрешений на работу выдано в 1,1 раза меньше (в первом-третьем кварталах 2017 года было выдано 4,4 тыс. разрешений на работу).

На уменьшение количества выданных разрешений сказалось то, что с 1 января 2017 г. изменились положения Закона о правовом положении иностранцев. Без документа, который выдает Служба занятости, приехать на работу в Литву могут иностранцы, профессия которых попадает в список недостающих. Во втором полугодии 2018 г. в список недостающих профессий включены: сварщики, сборщики металлических корпусов судов, швеи, водители транспортных средств по международной перевозке грузов, бетонщики, электрики, монтажники металлических конструкций, кровельщики, штукатуры, штукатуры-отделочники, изолировщики.

Руководствуясь положениями Закона о правовом положении иностранцев, Служба занятости обязана каждое полугодие утверждать список недостающих профессий.

С 28 сентября 2018 г. внедрен принцип «одного окошка», который позволяет не только уменьшить административную ношу работников высокой квалификации, но и обеспечивает более тесное сотрудничество Департамента миграции и Службы занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики, ускоряет процедуру выдачи разрешений на временное проживание.

— Представьте, пожалуйста, социальный портрет типового безработного.

— По сравнению с предыдущими годами среди безработных женщин больше, чем мужчин. Уменьшилось число безработных среди таких групп, как молодежь, не имеющая специальной профессиональной подготовки, среди сельских жителей. В то же время увеличилось количество безработных с университетским образованием. Доля долгосрочных безработных не изменилась – каждый третий безработный длительное время не имеет работы. Среди безработных растет число лиц, не имеющих опыта работы, не имеющих трудового стажа.

Каждый третий, ищущий работу, моложе 30 лет, 26,3 проц. – старше 50 лет. Позитивной тенденцией стало постоянное снижение доли безработных, не имеющих профессиональной квалификации, а предложение квалифицированной рабочей силы растет.

Более 30 проц. ищущих работу – сельские жители, среди которых больше мужчин старшего возраста и без профессиональной подготовки. Среди ищущих работу живущих в городе больше регистрируется безработных с высшим образованием и молодежи. Для сельских жителей, проживающих в отдаленных местностях, возможности трудоустройства ограничены в связи с неудобством транспортного сообщения.

Хотя мужчин регистрировалось меньше, а женщин больше, общее количество ищущих работу мужчин, зарегистрированных в Службе занятости, больше, чем женщин.

— Учитывая то, что у основной массы пенсионеров средняя пенсия составляет от 200 до 300 евро, что может предложить Служба занятости для этой группы людей?

— По данным на 1 декабря, в Службе занятости было зарегистрировано 58,2 тысячи ищущих работу старше 50 лет, из них 36,4 тысячи в возрасте 55 лет и старше.

Создана база данных для лиц старшего возраста (50+). Цель этого банка данных – ознакомить людей старшего возраста и пенсионеров с возможностями трудоустройства, предоставить работодателям оперативную информацию о соискателях рабочих мест этой возрастной группы.

Галина КУРБАНОВА