Реальная территория места убийств в Паняряй

Специалисты Института истории Литвы установили, что место массовых убийств, устроенное гитлеровцами и их пособниками на окраине Вильнюса — в Паняряй, в три раза больше территории, которую занимает мемориал в память о жертвах нацизма.

«Мемориал — лишь небольшая часть базы массовых убийств в Паняряй. Она могла занимать около 65 гектаров, сейчас музей занимает около 19 гектаров», — сообщил агентству BNS специалист Института истории Литвы Саулюс Сарцявичюс.

В Паняряй пособники нацистов уничтожали под наблюдением немцев гражданское население и военнопленных разных национальностей. Считается, что здесь убито больше 100 тысяч человек. Паняряй стал местом массового литовского Холокоста — казней евреев. Всего в Литве уничтожили 95% местного еврейского населения — больше 200 тысяч человек.

Известный немецкий историк Кристоф Дикманн, выпустивший в 2011 году книгу «Оккупационная политика Германии в Литве, 1941-1944», изучал историю Холокоста и утверждает, что всей литовской администрацией при нацистах управляли всего лишь 900 немцев. Около 6 тысяч литовцев непосредственно участвовали в уничтожении еврейского населения.

Саулюс Сарцявичюс сообщил, что в Паняряй обнаружили пять новых ям, в которых совершались убийства. Был найден и туннель для бегства, однако его история пока не известна.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1153) 30 марта, мемориал, Паняряй, Убийство