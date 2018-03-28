Реальность или мракобесие?

Угроза Литве со стороны России продолжает расти, утверждают в своем отчете об угрозах две главные спецслужбы страны – госбезопасность и военная разведка с контрразведкой. Посольство РФ и консульства буквально кишат шпионами, на внешней границе – подстерегают вербовщики. Россия наступает по всем направлениям: сеет рознь в общественном пространстве, ведет информационную и кибернетическую войну, энергетику использует как оружие, а стратегические проекты Литвы и всех стран Балтии изо всех сил старается торпедировать. Кроме того, Балтия со всех сторон потенциально под прицелом ядерного оружия. Все это – самый короткий пересказ последнего ежегодного отчета Департамента государственной безопасности и Второго департамента оперативных служб при Минобороны.

О чем отчет?

Публичная часть годового отчета спецслужб – на 60 страницах. То, что «главным героем» в очередной раз будет Россия – было понятно заранее. Но количество упоминаний – впечатляет. Почти полсотни раз на страницах анализа ситуации встречается название восточного соседа (и немного юго-западного, если считать Калининградскую область, которой также немало места посвятили аналитики ДГБ и военной разведки). О чем отчет, если совсем коротко?

– Главная угроза для национальной безопасности Литвы возникает из-за агрессивных интенций и действий России, — отмечается уже в первом предложении отчета. — Несмотря на то, что повышение безопасности НАТО снизило вероятность военной агрессии России, Кремль старается повысить обороты разведки и оказывать влияние на разные процессы в Литве.

– Отдельно подчеркнут интерес российских спецслужб к президентским выборам, минимальная цель – «свои люди» в самоуправлениях после выборов в 2019 году.

– Также стала «более активной враждебная деятельность России» в кибернетическом пространстве, где «мишенями становятся литовские госучреждения и энергетический сектор».

– Увеличиваются шпионская сеть и масштабы вербовки – напоминаются задержания по подозрению в шпионаже в пользу России в 2014-2017 годах.

– «Россия укрепляет и создает новые военные группировки во всех стратегических направлениях», — отмечается в отчете. Развернуты «Искандеры» в Калининградской области, проведены учения «Запад-2017», в которых тренировались захватить Литву, Латвию и Эстонию.

– КГБ Беларуси нацелен на литовских предпринимателей, которые работают в соседней стране. Аналогично – и с литовскими бизнесменами, которые хоть как-то завязаны на Россию.

– В приграничье создается агентурная сеть.

– В целом против Литвы работают сразу три российские спецслужбы: Служба внешней разведки, Главное управление генерального штаба вооруженных сил и Федеральная служба безопасности. Треть российских дипломатов в Литве на самом деле шпионы.

– Активно создаются литовские пророссийские группы в социальных сетях.

«Готовились нанести ядерный удар»

Остановимся на самом страшном. Россия и Беларусь отрабатывали процедуры применения ядерного оружия в ходе совместных учений «Запад-2017», заявил директор 2-го департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы Ремигиюс Балтренас. «Что касается использования ядерного оружия, то на учениях «Запад-2017» проходила тренировка процедур его применения», — утверждает Балтренас.

Также он заявил, что Россия на постоянной основе дислоцировала по соседству с Литвой бригаду с комплексами «Искандер». И это не просто бригада, а «вся система тактического ядерного оружия от начала и до конца».

«На восточном фронте — ничего нового», — многозначительно сказал директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис. Закончил он свое выступление и вовсе драматично: «И под конец хочу ответить на вопрос, который мне задают часто. Не демонизируем ли мы Россию? Нет!».

Другая тема: уязвимость бывших сотрудников или сотрудничавших с КГБ СССР, которые не признались в своих связях, не прошли люстрацию, и которых, согласно отчету, разыскивает Россия, чтобы шантажом заставить работать на себя. Все это вместе обострится перед выборами 2019 года, когда будут избираться как президент, так и местные самоуправления и депутаты Европарламента. «Будут предприниматься попытки повлиять на выборы разными способами — через СМИ, Интернет, российское информационное и пропагандистское пространства, другими способами», — сказал Яунишкис. Он не исключает возможности, что «Кремль будет пытаться шантажировать возможных кандидатов на разные посты в Литве, используя и имеющиеся у него документы КГБ».

«В целом довольно трудно управлять этим процессом шантажа, когда используются документы КГБ, потому что очень много дел вывезено в Россию и есть очень много неизвестных лиц, которые могли бы использоваться для шантажа людей», — сказал глава ДГБ.

По его словам, есть и официально признавшиеся, участвовавшие в люстрации люди, о которых у России может остаться неизвестная Литве информация, доказывающая их сотрудничество с советскими органами безопасности. На вопрос, много ли таких людей, Яунишкис ответил: «Мы знаем такие случаи. Но есть и те, кто не признался. Но я хотел бы подчеркнуть, что разведка никогда не руководствуется слухами или какой-нибудь непроверенной информацией».

На вопрос, как он оценивает инициативу правительства начать в Сейме рассматривать законопроект об электронном голосовании, Яунишкис ответил: «Пока что мы в ДГБ оцениваем это довольно скептически. Потому что, по нашему мнению, нужно в первую очередь очень серьезно инвестировать в надежность своих информационных технологий и их защиту, и только потом, когда будет достаточная защита, можно начать думать и об электронном голосовании».

Использовали во внутренних целях

И, конечно, все это вместе не могло быть не использовано для внутренней политической кухни. Заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне консерватор Раса Юкнявичене предложила всем, кто имеет хоть какой-то бизнес с Россией – срочно от него отказаться. В первую очередь – политикам, которые по совпадению оказались оппонентами консерваторов.

«У меня есть предложение. Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис должны немедленно полностью отказаться от своего бизнеса в России. Это не сочетается с государственным статусом политиков и тем анализом, который и публично, и непублично представляет литовская разведка», — сказала Юкнявичене.

Отрицая все обвинения, Карбаускис заявил, что большая часть потребителей и предпринимателей ЕС используют получаемый из России газ, поэтому «все они уязвимы».

«Консерваторы пытаются в политике использовать все аргументы, неважно, реальные они или нереальные. Обвиняя меня или Матийошайтиса в связях с Россией, нужно по крайней мере предоставить хотя бы малейшие доказательства. Нужно тогда сказать, что сотни тысяч предприятий ЕС, импортирующих из России, уязвимы», — сказал лидер «аграриев».

Дипломатическая война?

А венцом стало объявление в минувший понедельник, 26 марта, о высылке трех российских дипломатов, которые по версии МИД Литвы – шпионы. Как известно, всего страны ЕС и США объявили о высылке сотни российских дипломатов. 60 – из США, остальные – из 15 стран ЕС. Из Латвии и Эстонии по одному, а Литва почувствовала себя такой же большой, как Франция, и на дверь указала сразу трем сотрудникам посольства РФ в Вильнюсе.

«Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс вручил послу России ноту, в которой трое сотрудников посольства России объявлены персонами нон грата в Литве в связи с их деятельностью, несовместимой со статусом дипломатов. Произошедшее в начале марта отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери, Великобритания, во время которого пострадали еще более 20 человек, является первым после Второй мировой войны случаем применения в Европе химического оружия. 23 марта Европейский Совет объявил, что разделяет мнение Великобритании об ответственности Российской Федерации за это нападение и без колебаний поддерживает Великобританию ввиду этого серьезного вызова общей безопасности. Путем высылки лиц, деятельность которых несовместима с дипломатическим статусом, страны, которые таким образом выражают солидарность с Великобританией, стремятся расстроить работу российских разведывательных сетей в Европе, укрепить государственную безопасность и противостоять враждебной деятельности», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Литвы.

Ответ России

Россия, заявил посол РФ в Литве Александр Удальцов, непременно ответит зеркально. «Решение литовской стороны объявить «нежелательными лицами» трех сотрудников посольства России в Литве, якобы по причине несоответствия их деятельности дипломатическому статусу, загоняет российско-литовские отношения в еще более глубокий кризис. Этот откровенно недружественный, конфронтационный шаг, безусловно, не останется без адекватного ответа с российской стороны», – говорится в ответном комментарии диппредставительства РФ.

«Мы будет действовать по принципу взаимности и сделаем то же, что сделала литовская сторона. (…) Нас втянули в такую историю, что мы не можем выставляться дураками. Нужно действовать так, как действовали все остальные», – сказал журналистам после выхода из МИД Литвы российский дипломат.

Что касается отчета спецслужб, то, по мнению российской стороны, «это не что иное, как инструмент, призванный обосновать необузданную антироссийскую политику литовских властей, добиться усиления присутствия натовских формирований, выклянчить новые вооружения и не в последнюю очередь запугать население страны». «Три четверти объема указанного документа направлены на то, чтобы попытаться «доказать» – именно Россия является главной угрозой Литвы, причем практически во всех сферах: политической, экономической, информационной и т. д. Мнимая российская угроза умышленно уводит внимание жителей страны от реальных угроз, стоящих сегодня перед Литвой – прежде всего, стремительной милитаризации страны, наращивания вооружений и иностранного военного присутствия, а вот это уже действительно наносит серьезный ущерб безопасности самой Литвы», – говорится в комментарии посольства РФ.

В целом на истории с послами с сарказмом отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написав едкий комментарий об отсутствии доказательств. Он, очевидно, касается и Литвы.

«Посол США в России Джон Хантсман дал интервью «Коммерсантъ». Вот какие аргументы он привел на вопросы Елены Черненко о доказательной базе обвинений российской стороны по «делу Скрипалей»:

«Не только США, но и многие другие страны смогли ознакомиться с собранными Великобританией доказательствами»; «Картина была достаточно ясной не только для США, но и для десятка других стран, которые приняли соответствующие решения»; «Вам стоит обратить внимание на информацию, которую обнародовала британская сторона. Они подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом. Это было в распечатке, которую раздавали в британском посольстве»; «Информация, которую представила британская сторона, весьма убедительна»; «Власти США, проведя межведомственный анализ и проконсультировавшись с десятками других стран, пришли к четким выводам, что доказательств вины России достаточно».

Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств США приняли решение о «виновности» России? Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязки к суду или следствию? После этого интервью я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы», но не передают российской стороне и не предают гласности. Что это за «распечатка с обзором инцидента», которая доказывает вовлеченность государства в такое страшное преступление?» – написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Литва уже много лет подряд славится своей смелостью и решительностью. И, думается, именно наши власти могут поставить России шах и мат, опубликовав эти доказательства. И только тогда по-настоящему станет понятно – это реальность или мракобесие?

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N13 (1205) 29 марта, ДГБ, Дарюс Яунишкис, нацбезопасность, спецслужбы