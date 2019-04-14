Ребус неравенства: как его решить?

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В Литве уже третий месяц действует прогрессивный тариф на подоходный налог с населения (ПНН). Если до этого года доходы населения облагались одним налогом в размере 15 проц., то сейчас применяются два тарифа ПНН.

Трудовой доход в размере до 120 средних заработных плат (136344 евро в год без удержания налогов) облагается 20-процентным тарифом, а доход сверх этой суммы – 27-процентным тарифом. Иначе говоря, если человек зарабатывает «на бумаге» более 11362 евро в месяц (примерно до 6900 евро в месяц на руки), то часть доходов, превышающая эту сумму, облагается большим налогом. Больший тариф налога в будущем будет применяться по отношению к большему числу людей. Уже в 2021 г. сумма, от которой будет уплачиваться больший ПНН, уменьшится в два раза. Важно отметить, что увеличенную ношу налогов не должны почувствовать люди, ведь вместе с прогрессивным ПНН будет вводиться потолок платежей в «Содру». Это значит, что от части заработной платы, превышающей установленный потолок, люди не будут платить взносы по социальному страхованию.

Зачем в Литве нужна система нескольких тарифов ПНН? Международные налоговые эксперты часто хвалили страны Балтии именно за простой, четкий, однотарифный пропорциональный ПНН. Основной аргумент сторонников прогрессивных налогов – борьба с неравенством. Действительно, не так давно Европейская комиссия представила отчет, в котором утверждается, что неравенство среди населения в Литве достигло критической отметки. Коэффициент Gini, показывающий распределение людей по их доходам, в 2017 г. составлял в Литве 37,6, а в Евросоюзе – 30,7.

По результатам опроса, проведенного несколько лет назад, Литва была в числе стран, жители которых считали, что разница в доходах населения велика. Это утверждение могли поддержать 96 проц. португальцев, 92 проц. литовцев и немцев.

Литовские политики сразу нашли «лекарство» для решения проблемы – прогрессивный тариф ПНН. К сожалению, первый выбор врача не всегда подходит пациенту. Причем диагноз был установлен поспешно. Поэтому вопрос о том, уменьшат ли прогрессивные налоги неравенство между людьми в Литве, остается открытым. Ведь основная причина неравенства у нас – маленькие пенсии наших сеньоров. Именно их положение в смысле неравенства остается критическим. Если посмотреть, сколько людей получают доход менее 60 проц. среднего дохода, то в Евросоюзе таких сеньоров насчитывается 15 проц., а в Литве 33 проц. В то же время людей трудоспособного возраста, получающих доход менее 60 проц. среднего дохода, в Литве насчитывается 19 проц., а в Евросоюзе 17 проц.

А ведь именно пенсионеры составляют большую часть населения нашей страны. Общество стареет, пенсии увеличиваются медленнее, чем заработная плата, поэтому проблема неравенства между людьми становится все острее. Как прогрессивные налоги могут помочь решить проблему маленьких пенсий? Если бы этих налогов собирали сравнительно немного, к примеру, в связи с тем, что круг людей, которые уплачивали бы большие налоги, был очень узким, и дополнительный доход достался бы не небогатым домашним хозяйствам, то ответ один – никак.

Значит, важно ли иметь несколько тарифов ПНН, или важнее, что те, кто зарабатывает меньше, и платили бы меньше налогов? Именно такую de facto прогрессивную систему налогообложения населения мы имели всегда, даже тогда, когда существовал единственный 15-процентный тариф ПНН, а «левые», как к избавлению, взывали к прогрессивным налогам. Только прогрессивность обеспечивалась с помощью необлагаемого размера доходов (НРД). Доход граждан, которые зарабатывали меньше, не облагался ПНН.

Более того, в связи с постоянным увеличением НРД прогрессивность налогов только росла, а те, кто зарабатывал меньше, платили все меньше. Разница между тем, налоги какого размера уплачивают 20 проц. населения страны, имеющего наибольший доход, по сравнению с 20 проц. населения страны, имеющего наименьший доход, в 2007-2017 гг. в Литве выросла больше чем в два раза. Говоря простыми словами, прогрессивность налогообложения удвоилась. По тому показателю, во сколько раз отличается тариф налогообложения пятой части населения, имеющего наибольший доход, по сравнению с пятой частью населения, имеющего наименьший доход, в 2017 г. мы значительно опережали соседние страны, а также такие государства Западной Европы, как Франция или Ирландия. А ведь в этих странах давно действуют прогрессивные налоги. Однако у нас неравенство между людьми не уменьшилось.

Думается, что только изменения налоговых тарифов недостаточно. Для решения ребуса неравенства гораздо важнее, чтобы социальная помощь была действенной и доходила до тех людей, кому она больше всего нужна. Чтобы мы не утонули в демографической яме и не попали в оковы безработицы в отдаленных от крупных центров районах, а жители страны могли бы как можно дольше оставаться на рынке труда.

И главное, чтобы всякий раз, повторяя, словно волшебное, слово «неравенство», мы не забывали о главной проблеме – о нищете. Важно не уступать тем, кто пытается перепутать эти два понятия. Ведь по отношению к разным заболеваниям и лечение должно быть разным.

Ева Валешкайте, эксперт Института свободного рынка Литвы