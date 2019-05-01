Рецепты шашлыка, барбекю и маринадов

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Баранина в маринаде из киви

Ребра бараньи — 1 кг, киви — 5 шт., масло растительное — 50 мл, перец красный молотый — 0,5 ч. л., соль.

Киви вымыть, очистить, крупно нарезать и измельчить в блендере. Переложить получившееся пюре в кастрюлю, добавить растительное масло, красный перец, соль. Ребра вымыть, положить в маринад. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 2 часа. После этого пожарить баранину на гриле.

Индейка, маринованная в виски

Филе индейки — 1 кг, виски — 1 стакан, масло арахисовое — 0,5 стакана, уксус яблочный — 0,5 стакана, кетчуп — 0,5 стакана, мускатный орех — 2 ст. л., кофе растворимый — 3 ст. л., мед — 25 г, соль морская — 3 ст. л., соус табаско — 2 ч. л., лимоны — 1 шт., перец черный молотый — 1 ч. л., гвоздика измельченная — 2 ст. л.

Виски, уксус, сок одного лимона и кетчуп вылить в кастрюлю, хорошо перемешать и довести до кипения. Туда же добавить арахисовое масло, мускатный орех, кофе, мед, соль, табаско, перец и гвоздику. Уменьшить огонь и прокипятить в течение 5 минут. После этого полностью остудить и залить получившимся маринадом нарезанное средними кусками мясо индейки. Убрать в холодильник на 12 часов. Жарить на мангале, поворачивая шампуры и сбрызгивая мясо маринадом, до готовности.

Свинина в кока-коле

Свинина — 1 кг, лук репчатый красный — 1 кг, лимоны — 3 шт., кока-кола — 1 л, вода минеральная — 0,5 л, лавровый лист — 4 шт., приправа для шашлыка — 2 пакетика, соль морская.

В большую кастрюлю налить кока-колу и минеральную воду. Туда же добавить лук, нарезанный крупными кольцами, сок, выжатый из лимонов, приправу для шашлыка, лавровый лист, посолить, тщательно перемешать. Мясо нарезать кусками среднего размера шириной 1,5 см, положить в маринад и поставить под пресс на 12 часов. Перед приготовлением мясо вынуть, а маринад процедить. Готовить мясо на решетке барбекю на углях, время от времени переворачивая и поливая его процеженным маринадом.

Курица в кефире

Ножки куриные — 1,5 кг, кефир — 1 л, чеснок сушеный — 2 ст. л., розмарин — 2 веточки, аджика — 2 ст. л., лимоны — 1 шт., соус вустерширский — 1 ст. л., перец черный молотый, соль.

Кефир вылить в большую кастрюлю. Положить туда же аджику, сушеный чеснок и розмарин. Посолить, поперчить, добавить натертую цедру лимона, перемешать. Влить вустерширский соус и перемешать еще раз. Ножки вымыть, промокнуть вафельным полотенцем. Залить смесью и оставить в холодильнике на ночь. Выложить на решетку, предварительно убрав листики розмарина. Обжарить на углях на решетке барбекю с двух сторон до готовности. При подаче можно украсить веточками свежего розмарина.

Телятина в красном вине

Вырезка телячья — 1 кг, лук репчатый — 4 шт., перец черный горошком — 4 шт., вино красное сухое — 1 стакан, перец болгарский — 1 шт., укроп — 0,5 пучка, соль.

Лук очистить. Мясо нарезать кусками среднего размера, болгарский перец — квадратами, три луковицы — крупными кольцами, четвертую натереть на терке. Зелень мелко порубить. В кастрюлю выложить мясо и тертый лук, перемешать, влить немного вина, перемешать еще раз. После этого вынуть мясо из кастрюли и снова положить в нее уже слоями в следующей последовательности: мясо, зелень, болгарский перец, соль, перец горошком. Сверху все содержимое кастрюли покрыть кольцами лука и залить вином. Закрыть кастрюлю пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь. Перед приготовлением мясо нанизать на шампуры и жарить на огне, периодически переворачивая и поливая маринадом, до готовности.

Лосось в лимонном маринаде

Филе лосося — 600 г, лимоны — 1 шт., масло оливковое — 2 ст. л., яйца — 1 шт., укроп — 50 г, перец черный молотый, соль.

Рыбу промыть, насухо промокнуть бумажным полотенцем, разрезать на 3 части. Лимон вымыть и разрезать пополам. Одну половину нарезать дольками, из другой выдавить сок на рыбу. Затем филе посолить, поперчить и поставить в холодильник на час. Взять яйцо, отделить желток от белка. Белок не нужен, а желток смешать с оливковым маслом и получившейся смесью смазать с помощью кулинарной кисточки каждый кусок рыбы. Приготовить рыбу на гриле, обжарив по пять минут с каждой стороны. Подавать с укропом и лимоном.

Дорада в соевом маринаде

Дорада — 2 шт., лимоны — 3 шт., соус соевый — 150 мл, перец белый молотый — 1 ч. л., приправа к рыбе — 1 ч. л., перец черный молотый — 1 ч. л., розмарин — 0,5 ч. л.

Рыбу выпотрошить, промыть, вытереть насухо бумажным полотенцем. Выжать сок из лимонов и смешать его с соевым соусом. Обмазать этой смесью рыбу и оставить мариноваться на полчаса. После этого посыпать рыбу черным и белым перцем, розмарином и приправой. Жарить на решетке для гриля на огне по 2-3 минуты с каждой стороны, но только над углями, которые уже не горят! При подаче можно украсить дольками свежего лимона.