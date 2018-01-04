Редакция Charlie Hebdo пожаловалась на жизнь в “консервной банке” и миллионные расходы на безопасность после теракта 2015 года

Редакция французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo пожаловалась на крупные финансовые расходы в связи с обеспечением безопасности после расстрела сотрудников журнала 7 января 2015 года. Об этом говорится в передовице специального номера, посвященного третьей годовщине теракта в редакции и озаглавленного “Три года в консервной банке”.

После нападения террористов редакция Charlie Hebdo была фактически переоборудована в бункер с бронированными дверями, пуленепробиваемыми окнами и камерами видеонаблюдения. Адрес журнала засекречен, многих сотрудников еженедельника домой и на работу сопровождает охрана.

Главный редактор Charlie Hebdo, карикатурист Лоран Суриссо, известный под творческим псевдонимом Рисс, пишет, что оплата полицейского сопровождения работников, охрана здания, укрепление входа в помещение редакции, другие меры безопасности обходятся журналу “примерно в 1-1,5 млн евро в год” (цитата по ТАСС). По его словам, это равнозначно потере доходов от продажи 800 тысяч номеров еженедельника.

Если учесть и другие траты, оборотный капитал Charlie Hebdo, по сведениям новостного канала BFMTV, снизился в 2016 году до 19,4 млн евро, тогда как в 2015 году он находился на отметке в 60 млн евро. Суриссо назвал ненормальным тот факт, что “печатное издание в демократической стране вынуждено тратить половину доходов от продажи своих номеров в киосках на обеспечение безопасности журналистов и помещений, где они работают”.

7 января 2015 года в редакцию Charlie Hebdо ворвались вооруженные автоматами Калашникова террористы Саид и Шериф Куаши. В результате были убиты 12 человек – ведущие карикатуристы журнала, полицейский охранник и дежурный портье.

Нападение стало местью за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Кроме того, за несколько минут до стрельбы в Twitter издания была опубликована карикатура с изображением лидера террористической организации “Исламское государство”* Аль-Багдади.

Подозреваемые в расстреле журналистов были уничтожены французскими силовиками в ходе спецоперации 9 января. Нападение на Charlie Hebdо стало началом целой волны терактов во Франции, в результате которых за три года в стране экстремистами был убит 241 человек.

После нападения на Charlie Hebdо по Франции прошли массовые манифестации в поддержку издания со слоганом “Je suis Charlie” (“Я – Шарли”). Акции солидарности проходили и в других странах, включая Россию. Спустя три года в адрес еженедельника и его сотрудников продолжают поступать угрозы.

В начале ноября 2017 года редакция пожаловалась на “критический уровень” угроз в связи с публикацией карикатуры на исламоведа Тарика Рамадана, которого две женщины обвинили в изнасиловании. Парижская прокуратура начала расследование в связи с жалобами редакции.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп со своей стороны заверил, что французское правительство приняло необходимые меры для защиты безопасности сотрудников Charlie Hebdо и других изданий, получающих угрозы в свой адрес. Филипп назвал недопустимыми безнаказанные попытки “попирать во Франции свободу слова и свободу рисовать карикатуры”, а также выступил за начало судебного расследования по фактам угроз в адрес СМИ и принятие необходимых санкций.

NEWSru.com

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