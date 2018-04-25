Редкий розовый бриллиант продан на Christie’s за рекордные $50 млн

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Оживлённая конкуренция за обладание редким бриллиантом «Розовое наследие» разгорелась на торгах аукционного дома Christie’s. Наибольшую цену – 44 миллиона долларов – предложила американская ювелирная компания Harry Winston. С учётом вознаграждения аукционному дому она заплатила 50 миллионов долларов.

Роскошный камень весит 18,96 карата. Каждый карат обошёлся покупателю в два миллиона 600 тысяч долларов. Для розового бриллианта это рекорд.

«Предыдущий рекорд – два миллиона 100 тысяч долларов. Но тот камень весил более 50 карат. Так что эта драгоценность для меня – Леонардо да Винчи среди бриллиантов. Не думаю, что есть что-то лучшее. За полвека работы в Christie’s я не видел камня такого качества»,- сообщил представитель компании Christie’s.

Столь большой вес – большая редкость для розовых бриллиантов. За 250 лет существования аукционный дом Christie’s продал только четыре розовых бриллианта крупнее десяти карат. Кроме того, камень обладает фантазийным ярким цветом и абсолютно прозрачен. Огранка также великолепна.

Ранее бриллиант принадлежал семье Эрнста Оппенгеймера, который основал алмазодобывающую компанию De Beers. Следующий владелец, выставивший драгоценность на торги, пожелал остаться неизвестным.

Компания Harry Winston уже переименовала купленный бриллиант. Теперь он называется «Розовое наследие Уинстона».

ntdtv.ru