Реформа больниц откладывается до весны

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Реформа сети больниц, инициируемая министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой, откладывается на весну, то есть на период после муниципальных выборов.

«Было решено, что важнейшие проекты реформы, связанные с формированием сети больниц и критериями ее формирования, будут вынесены на рассмотрение Сейма на весенней сессии. Они откладываются», – сообщил Вярига на своей страничке в социальной сети Facebook.

Муниципальные выборы в Литве состоятся 3 марта, а весенняя сессия начнется 10 марта.

Министр также сообщил, что, не дожидаясь весенней сессии, на рассмотрение парламента будут вынесены лишь предложения, связанные с управлением больницами – учреждением правлений и региональных советов, требованиями безупречной репутации, сроков полномочий к главам учреждений, их заместителям и бухгалтерам.

Вярига повторил, что министерство не планирует закрывать ни одного лечебного учреждения. Он заявил, что видит возможности для сохранения всех учреждений.

«Эта реформа позволит обеспечить, чтобы все жители Литвы могли получать требующееся им качественное лечение ближе к дому, стабильность системы, адекватный рост зарплат медиков», — отметил он.

План реорганизации больниц планировалось представить Сейму в конце ноября. Поскольку возникло сопротивление во фракции самих правящих «крестьян», вопрос был отложен до начала декабря. Выяснилось, что его вовсе не будут рассматривать на осенней сессии.

План реорганизации больниц был уже утвержден Сеймом в июне, но тогда вето на него наложила президент.

Мотивом для возвращения поправок в Сейм стали противоречия законов Конституции и совершенные в парламенте процедурные нарушения. По мнению президента, такой порядок лишил бы пациентов выбора лечиться в частной или государственной больнице.

Информация «ЛК», BNS