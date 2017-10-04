Реформа в сфере защиты прав ребенка

Сейм утвердил реформу системы защиты прав ребенка. Законом впервые устанавливается возрастной предел, до которого ребенка нельзя оставлять одного – шесть лет.

Новая редакция Закона о защите прав ребенка принята голосами ста парламентариев «за» при одной воздержавшейся Аушре Мальдейкене. Закон вступит в силу с июля 2018 года.

После реализации реформы отделения по защите прав ребенка будут подотчетны не самоуправлениям, а учреждению при Министерстве социальной защиты и труда. Также устанавливается общая схема, как следует поступать ведомствам при получении сообщений о вызывающих обеспокоенность сигналах в семьях.

Закон установит возрастной предел, до которого детей нельзя будет оставлять без надзора взрослых. По проекту, родители или ответственные взрослые должны позаботиться о том, чтобы ребенок в возрасте до шести лет не оставался без объективной необходимости без надзора со стороны лиц старше 14 лет.

Закон будет обязывать работающих с детьми людей сообщать о замеченных нарушениях прав детей, в противном случае им будет грозить ответственность. Также устанавливаются уровни угрозы для детей, действия служб в соответствии с каждым из этих уровней.

Закон будет устанавливать, что ребенка можно забрать из семьи только по решению суда. Если соответствующие службы констатируют, что обеспечить интересы ребенка в семье невозможно даже при условии предоставления социальной помощи, то в течение трех рабочих дней после изъятия ребенка из семьи они должны обратиться в суд за разрешением установить временную опеку над ребенком.

Реформа в сфере защиты прав ребенка инициирована после завершившейся смертью четырехлетнего мальчика вспышки насилия в Кедайняй, за убийство ребенка привлечены к суду его мать и отчим.

Сразу после этой трагедии были приняты поправки, которые запретили применять к детям физические наказания, определили формы насилия в отношении детей, в том числе одна из них – отсутствие надзора.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, Закон, защита прав ребенка, реформа