Реформа зоны

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Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс заявлял, что государство уделяло очень мало внимание тюремной системе. За год был реновирован только Каунасский следственный изолятор. Сейчас ситуация в Правенишкском исправительном учреждении и в других тюрьмах критическая: узкие коридоры, недостаточное число работников на большое число заключенных, невозможно обеспечить безопасность работников. По словам министра, существует большая вероятность получить финансирование в размере 20 млн евро, исправительные учреждения будут модернизироваться за счет норвежских фондов, средства также предусмотрены в госбюджете, сообщает BNS.

По его словам, тюремная система нуждается в реорганизации. Все события в тюрьмах, произошедшие в последнее время, связаны с нехваткой работников тюрем и недостаточной их компетенцией, отсутствием мотивационной системы. Министр говорит, что планируется изменить структуру Департамента тюрем, будет увеличено число работников тюрем, также планируется повысить им зарплаты. Все это предусмотрено в бюджете правительства.

«Если обобщить, то количество учреждений должно сократиться, число работников тюрем должно увеличиться, пробация должна крепнуть, зарплаты должностных лиц должны расти, и инвестиции в том числе», — сказал министр.

Планируется создать Специальный отряд из лучших сотрудников, которые вольются в работу тюрем, будут менять учреждения. Будет особенно укрепляться криминальная разведка, происходить ротация руководителей, поиск новый руководителей.

В рамках реформы тюремной системы планируется закрыть Лукишкскую тюрьму. Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс говорит, что не может пока назвать конкретную дату, когда будет закрыта Лукишкская тюрьма, но пообещал, что осенью уже уточнит ее.

Заместитель министра юстиции Эрнест Юрконис еще в июле направил в Департамент тюрем письмо, в котором говорилось, что Министерство юстиции рассматривает варианты срочного перевода всех содержащихся под арестом и осужденных из Лукишкской тюрьмы в пенитенциарные учреждения Алитуса, Каунаса, Шяуляй и Кибартай.

Э. Юрконис столь срочную и настоятельную необходимость ликвидации Лукишкской тюрьмы объясняет желанием укрепить доверие к тюремной системе и сэкономить деньги. По его словам, выселение тюрьмы и слияние юридических лиц тюремной системы позволят повысить зарплаты сотрудников уже во второй половине следующего года.

Комплекс зданий Лукишкской тюрьмы состоит из шести зданий, расположенных в центре Вильнюса возле Сейма: из собственно тюрьмы, больницы, производственных и административных зданий, а также церкви Св. Николая Чудотворца. Комплекс с 2002 года включен в Реестр культурного наследия. Ему предоставлен самый высокий уровень охраны — национального значения.

В настоящее время в Лукишкской тюрьме-следственном изоляторе содержатся 697 человек.

Министр юстиции Э. Янкявичюс подчеркнул, что ликвидация Лукишкской тюрьмы никак не связана с принимаемым в сентябре Законом об амнистии. Общество не должно думать, что на свободу будут отпущены именно осужденные, которые отбывают наказание в Лукишкской тюрьме. По словам министра, это ложная информация, Закон об амнистии и ликвидация тюрьмы никак не связаны между собой. «Вне зависимости от того, будет принят этот закон или нет, мы все равно будем стараться закрыть Лукишкскую тюрьму», — сказал Э. Янкявичюс.

Несколько других правительств ранее безуспешно пытались переместить тюрьму Лукишкес. Последняя такая попытка провалилась в 2015 году.

Информация BNS