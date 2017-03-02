Реформу пенсионной системы правительство планирует завершить к концу 2019 года

Литовское правительство под руководством Саулюса Сквярнялиса первые решения по пенсионной реформе планирует принять в ближайшее время, однако реформа может продлиться до конца 2019 года, говорится в опубликованном в четверг плане мер по реализации правительственной программы.

Уже в первом квартале этого года накопившийся долг Фонда социального страхования ( Sodra ) планируется перенести в государственную казну. В конце прошлого года долг фона достигал 3,894 млрд. евро, из них 3,594 млрд. составили кредиты, предоставленные правительством.

В первом квартале также планируется утвердить требования к формированию и управлению резервным фондом Sodra, который сейчас не накапливается. Ожидается, что к 2020 году доля этого резервного фонда для пенсий будет не менее 400 млн. евро.

Основную часть реформы пенсионной системы планируется реализовать в следующем году. К концу 2018 года намечается оценить возможность перенесения финансирования пенсионных фондов второй ступени из Фонда соцстрахования в бюджет, также планируется оценить возможности совершенствования пенсионных фондов второй и третей ступени, поощрять профессиональные пенсионные накопления.

В четверг на пресс-конференции министр финансов Вилюс Шапока сообщил, что в пенсионных фондах второй ступени жителям с минимальными накоплениями предлагается предложить более активно участвовать в накоплении своей пенсии, либо вернуться в Фонд социального страхования.

В 2018 году также планируется оценить возможности сокращения взносов в Фонд соцстрахования, оценить возможность отказала от ограничения размера пенсий из этого фонда, дополнительную часть пенсии высчитывать с учетом всех подлежащих страхованию доходов лица. В 2018 году планируется проанализировать и возможности применения верхней планки взносов в Фонд соцстрахования (максимальные размеры) и подготовить соответствующие проекты изменений к законам.

Полностью реформу пенсионной системы планируется завершить в 2019 году, путем подготовки и реализации плана частичного финансирования общей (основной) пенсии из госбюджета.

Правительство надеется, что предлагаемые меры, с учетом роста экономики и фонда заработной платы, к 2020 году позволят повысить индексированные средние пенсии по старости на 27,5%.

BNS

Метки: Литва, пенсия, реформа, Саулюс Сквярнялис