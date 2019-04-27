Реформы Макрона не удовлетворили «желтые жилеты»

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Лидеры движения «желтых жилетов» выразили разочарование предложениями реформ президента Франции Эммануэля Макрона и считают, что основное их требование проигнорировали. Об этом сообщает France info.

«Он не слушал все, что мы говорили на улицах в течение пяти месяцев. Он начал свою речь с того, что рассказал о своих достижениях за два года, которые мы якобы не понимаем. Но мы хорошо понимаем, что он просто не способен признать свою вину», — сказал один из лидеров движения Максим Николь.

В частности, «желтые жилеты» возмущены тем, что Макрон не принял их основное требование — проведение референдума по гражданской инициативе. Вместо этого президент предложил упростить условия для проведения референдума, уменьшив до миллиона количество подписей, необходимых для организации плебисцита, сейчас для этого нужно 4,5 млн подписей.

Поскольку их требования не выполнены, «желтые жилеты» обещают продолжить акции протеста.

«Он просто бросил несколько крошек хлеба, вроде реиндексации пенсий. Все отвергнуто, все расплывчато, ничто не точно, поэтому в субботу мы покажем ему, что мы также понимаем суть вещей, и 1 мая тоже», — сказал один из лидеров «желтых жилетов «.

korrespondent.net