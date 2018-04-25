Регалии президента Боливии украли, пока перевозивший их военный посещал бордель

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Преступники украли рюкзак с перевязью и медалью президента Боливии, когда перевозивший регалии военнослужащий оставил их без присмотра. Спустя сутки полиция обнаружила рюкзак по всем содержимым, сообщил 9 августа глава специального управления по борьбе с преступностью Ла-Паса Джонни Агилера.

«Был получен анонимный звонок от человека, который сказал, что он [рюкзак] лежит брошенный в атриуме церкви Святого Павла», — цитирует его ТАСС.

Военнослужащий должен был доставить перевязь и медаль в Кочабамбу, где 8 июля прошел военный парад в присутствии президента Боливии Эво Моралеса.

По данным местных СМИ, военный опоздал на рейс и отправился в район, известный расположенными там борделями, где припарковал свой мотоцикл и ушел, оставив на нем рюкзак с президентскими регалиями. Когда военнослужащий вернулся, рюкзак пропал, передает агентство.

Военнослужащего задержали, ему вменяется недобросовестное исполнение обязанностей. Также правоохранители установили личность двух предполагаемых похитителей — граждан Перу — и ведут их розыск, сообщил Агилера.



NEWSru.com