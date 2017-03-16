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Региональны авиадиспетчерский центр за 11 млн. евро построит литовская Eikos statyba

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 16, 12:22   |   Комментариев: 0

Литовская компания Eikos statyba, победившая на конкурсе госпредпроиятия и Oro navigacija , построит региональный авиадиспетчерский центр стоимостью почти 9 млн. евро за 11,421 млн. евро (с НДС) рядом с Вильнюсским аэропортом.

Планируется, что новый центр с новейшей системой управления начнет действовать в конце 2018 года, сообщила Oro navigacija .

“Новый диспетчерский центр – особенно важный объект, как в государственном, так и в европейском масштабе. В нем будет установлена инновационная система управления полетами, которая обеспечит наиболее прогрессивную обработку данных рейсов, динамическое управление возможным пространством”, – отметил в пресс-релизе временный генеральный директор авиадиспетчерского предприятия Oro navigacija Миндаугас Густис.

Oro navigacija уже получила частичного финансирование Евросоюза для внедрения новой системы, она является частью совместного литовско-польского проекта – Балтийского функционального блока воздушного пространства (Балтийского FAB ), который с 2012 года призван обеспечивать безопасное и экономичное использование воздушного пространства государств.

BNS

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