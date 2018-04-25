Регистрация к врачу

В электронной системе здравоохранения в 2019 году будет действовать общая система регистрации к специалистам.
Министерство здравоохранения считает, что это позволит сократить очереди и облегчить работу врачей.
Министр Аурелиюс Вярига говорит, что до этого у каждой поликлиники была собственная внутренняя сеть, не позволяющая видеть ситуацию в других учреждениях.
В 2019 году больной с направлением к специалисту сможет записаться на прием к врачу другой поликлиники или больницы, если в его собственной очередь слишком длинная. Сделать это можно будет через портал e.paslaugos.lt.
Это не отменяет практики записи к врачу в регистратуре или по телефону.
Информация «ЛК», BNS