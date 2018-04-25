Регистрация к врачу

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В электронной системе здравоохранения в 2019 году будет действовать общая система регистрации к специалистам.

Министерство здравоохранения считает, что это позволит сократить очереди и облегчить работу врачей.

Министр Аурелиюс Вярига говорит, что до этого у каждой поликлиники была собственная внутренняя сеть, не позволяющая видеть ситуацию в других учреждениях.

В 2019 году больной с направлением к специалисту сможет записаться на прием к врачу другой поликлиники или больницы, если в его собственной очередь слишком длинная. Сделать это можно будет через портал e.paslaugos.lt.

Это не отменяет практики записи к врачу в регистратуре или по телефону.

Информация «ЛК», BNS