Регистрация в школу – по Интернету

Вильнюсское городское самоуправление модернизирует прием в общеобразовательные школы – уже с 1 марта заявление на посещение школы можно будет подать электронным способом. Таким образом, родителям больше не придется толпиться у школ, чтобы записать ребенка в учебное заведение, а заполненную заявку они смогут подать просто по Интернету, на сайте www.vilnius.lt/mokykla

При подаче заявления и выборе школы, которую будет посещать их ребенок, родители смогут указать до пяти общеобразовательных заведений: школу, которая относится к территории местожительства, и четыре школы, в которые они хотели бы отдать своего ребенка. Обращаем внимание, что время подачи заявления не будет иметь влияния на прием, а регистрация в общеобразовательные школы будет проводиться постоянно. Поэтому призываем родителей не спешить, хорошенько продумать, какую школу они хотят выбрать.

Право первенства попасть в школу будут иметь дети тех родителей, которые по крайней мере два года назад декларировали свое местожительство.

Однако родителям, дети которых начнут посещать школу этой осенью, рекомендуем подать заявление до 26 мая. Заполненные по Интернету заявления будут автоматически переданы в школы, указанные в заявлении, и прием учеников в дальнейшем школы будут проводить самостоятельно, как и было до сих пор. Предварительные списки, в какую школу принят ребенок, родители смогут увидеть уже в начале июня.

Хотя бумажных заявлений больше не останется, родители, у которых нет возможности заполнить заявление электронным способом дома, смогут это сделать и придя в любую столичную школу. В Вильнюсском самоуправлении регистрация вестись не будет.

«Эта электронная регистрация – еще один осуществленный этап модернизации Вильнюса. Сейчас, регистрируя детей в школы, родители будут иметь больше информации, а сам сайт даст больше простоты и ясности. Кроме того, электронная регистрация повысит прозрачность приема в школы.

Этот механизм регистрации не аналогичен порядку приема в детские сады – в данном случае мы только централизованно принимаем заявления, но не принимаем решение о конкретном приеме. Именно последний нюанс в публичном пространстве часто искажался», – сказал заместитель вильнюсского мэра Валдас Бянкунскас.

Для того, чтобы было удобнее выбрать школу, создана интерактивная карта столичных школ: на ней удобно и просто записать ближайшие к своему местожительству школы, а также язык обучения и класс.

После введения домашнего адреса, языка обучения и класса карта покажет ту школу, приоритет записаться в которую будет отдан по месту жительства.

Обращаем внимание, что такое территориальное распределение действовало и в предыдущие годы, только в этом году отличается форма его подачи: вместо списка улиц и номеров домов даются схемы школьных территорий. Такая система будет более удобна, потому что с появлением новых улиц и домов будет ясно, к территории обслуживания какой школы они относятся. Территории школ установлены с учетом того, сколько учащихся может принять школа, числа шестилетних детей, зарегистрированных на ее территории, сообщения со школой и других важных факторов. Главная цель этой карты – не только определить школу, до которой удобно добраться, но также отдать преимущество живущим на этой территории детям поступить именно в эту школу.

Примут ли ученика в школу, которая не относится к месту жительства, будет зависеть от того, захотят ли все проживающие на этой территории ученики учиться в этой школе. Если будут свободные места, эти ученики будут приняты в желаемую школу.

Электронные заявления должны подать родители: будущих первоклассников, учеников, которые меняют школы, переходя из прогимназий в гимназии, детей, приехавших жить в столицу. Ученики, которые переходят на учебу на программу более высокого уровня (в пятый, девятый (1-й класс гимназии) или одиннадцатый (3-й класс гимназии) в той же школе, как и по ныне действующему порядку, подают в школе заявление свободной формы на имя директора школы.

Инф. «ЛК»

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