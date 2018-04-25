Регистрация в школы – по Интернету

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Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что проводится прием заявлений электронным способом в общеобразовательные школы. Таким образом, родителям больше не придется толпиться у школ, чтобы записать ребенка в учебное заведение, а заполненную заявку они смогут подать по Интернету, на сайте www.vilnius.lt/mokykla.

При подаче заявления и выборе школы, которую будет посещать их ребенок, родители смогут указать до трех общеобразовательных заведений: школу, относящуюся к территории местожительства, и другие школы, куда они хотели бы отдать своего ребенка. Обращаем внимание, что время подачи заявления не будет оказывать влияния на прием, а регистрация в общеобразовательные школы будет проводиться постоянно. Поэтому призываем родителей не спешить, хорошенько продумать, какую школу они хотят выбрать.

Заявления электронным способом могут подаваться до 31 мая. Если в выбранную школу прием ведется на конкурсной основе или школа ведет образование по специализированным программам — заявление нужно подать до 31 марта.

Чтобы было удобнее выбрать учебное заведение, создана интерактивная карта столичных школ. На ней удобно и просто записать ближайшие к своему местожительству школы, а также язык обучения и класс. После введения домашнего адреса, языка обучения и класса карта покажет ту школу, приоритет записи в которую будет отдан по месту жительства.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt