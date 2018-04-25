Regitra обновила список номеров

Regitra сообщила, что обновляет список номеров. В списке больше 60 000 новых комбинаций на букву L. Все желающие резервировать нравящийся номер могут сделать это по интернету.

Как известно, при регистрации автомобиля в Regitra ему автоматически выдаются номера в установленном порядке. Другими словами, автомобилю выдают номер с уникальной комбинацией цифр и букв, чтобы сделать автомобили легко узнаваемыми правоохранительными органами и другими участниками дорожного движения.

Однако по желанию клиента, ему могут предоставить нравящуюся ему комбинацию.

Сегодня объявили следующие комбинации для легковых автомобилей: LAA, LAB, LAC, LAD, LAE, LAF, LAG, LAH, LAI, LAY, LAJ, LAK, LAL, LAM, LAN, LAO, LAP, LAR, LAS, LAT, LAU, LAZ, LBA, LBB, LBC, LBD, LBE, LBF, LBG, LBH, LBI, LBY, LBJ, LBK, LBL, LBM, LBN, LBO, LBP, LBR, LBS, LBT, LBU, LBV, LBZ, LCA, LCB, LCC, LCD, LCE, LCF, LCG, LCH, LCI, LCY, LCJ, LCK, LCL, LCM, LCN, LCO, LCP, LCR, LCS, LCT, LCU, LCV, LCZ.

Чаще всего люди выбирают инициалы, важные даты или названия моделей.

По статистике, владельцы автомобилей в Литве чаще всего заказывают комбинации из трех одинаковых цифр: 999, 888, 777, 666, 555 и 111, также популярны комбинации 001 и 007.

При выборе комбинации по интернету из существующих номеров придется заплатить 35 евро, а при выборе из наиболее популярных комбинаций, которые планируется производить, — от 100 до 250 евро.

Номер можно заказать по интернету через Систему регистрации дорожных транспортных средств (eKETRIS): https://www.eregitra.lt/eketris-web. В разделе услуг нужно выбрать — Noriu rezervuoti išskirtinį numerio ženklų derinį и выбрать подходящую комбинацию.

Обращаем ваше внимание, что в результате смены автомобильных номеров необходимо поменять и свидетельство о регистрации. Номер автомобиля и свидетельство доставит курьер в течение 2 рабочих дней. Однако, если номерные знаки еще не изготовлены, потребуются дополнительные 5 дней.

Важно отметить, что лица, планирующие приобрести автомобиль, также могут заранее зарезервировать себе понравившийся номер. Regitra бесплатно сохраняет резервацию в течение 1 года.

Информация «ЛК»